"Это не случайность" - Киев и Кремль осудили видео обезглавливания солдата

Опубликовано: 12.04.2023 14:21 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля прокомментировал видео с обезглавливанием предположительно украинского солдата, которое накануне вечером разошлось по интернету. Свою оценку видеозаписи дал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Это видео России такой, какая она есть. Какие они существа. Для них нет людей. Сын, брат, муж, чей-то ребёнок.. Это видео России, которая пытается сделать новой нормой эту привычку уничтожать жизнь”, - заявил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что такие события “не будут забыты и по прошествии какого-то времени”, а “убийцы будут отвечать за свои преступления”.

“Это не случайность. Это не эпизод. Так было раньше. Так было в Буче. Тысячи раз”, - добавил украинский лидер.

«Ужасные кадры»

В свою очередь Дмитрий Песков заявил, что для начала необходимо проверить данное видео на достоверность. По его слова, видео может стать поводом для проверки, в ходе которой будет установлен и сам факт произошедшего и те, кто к этому причастен. При этом он признал, что видеозапись представляет собой “ужасные кадры”, передает РИА “Новости”.

“Безусловно, это ужасные кадры, и сначала нужно проверить достоверность. А затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого”, - заявил пресс-секретарь Путина, подчеркнув, что “в мире фейков, в котором мы живем,” нужно всё перепроверять.

Напомним, по соцсетям разлетелись два видеоролика, на которых, по словам авторов публикаций, показано обезглавливание украинских солдат. На видео сняты два отдельных события, но в обоих случаях неустановленные бойцы отрезают ножом голову, предположительно, украинским солдатам.

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