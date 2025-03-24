Вице-президент США Вэнс заявил, что Трампа «не волнуют вопли европейцев». По поводу чего?

Опубликовано: 24.03.2025 16:59 , Обновлено: 24.03.2025

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрацию президента Дональда Трампа не интересует реакция европейцев на возможные действия США в отношении Гренландии. Об этом он сообщил в интервью телеканалу FOX News.

«Если нам придётся проявить больший интерес к Гренландии в территориальном плане, мы это сделаем. Президента Трампа не волнуют вопли европейцев», — заявил Вэнс. Его слова привело издание Business Insider.

«Президента Трампа интересует только интерес американских граждан», — добавил американский вице-президент. Он также раскритиковал Данию, назвав её «плохим союзником», который «не выполняет свою работу».

Заявление Вэнса прозвучало на фоне визита его жены, Уши Вэнс, в Гренландию. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде резко осудил визит американской делегации, назвав его «крайне агрессивным» и провоцирующим эскалацию напряжённости в отношениях с Вашингтоном.

Официально Белый дом заявлял, что поездка Уши Вэнс носит культурный характер, мол, она примет участие в национальных гонках на собачьих упряжках, посетит исторические места и познакомится с гренландским наследием.

Однако Эгеде видит в этом визите демонстрацию силы и подогревание интереса к идее присоединения Гренландии к США, против чего он неоднократно выступал.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как реагировали в ЕС на «территориальные претензии» к Дании.

Трамп вслед за Канадой «присоединил» к США и Гренландию. Что ответили в ЕС?