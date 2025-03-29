Вице-президент США пригрозил Гренландии "вторжением" России и Китая

Опубликовано: 29.03.2025 10:30 , Обновлено: 29.03.2025

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после прилета в Гренландию обвинил правительство Дании в "недостаточном инвестировании" в "зелёный" остров. "Наше послание Дании очень простое: вы не очень хорошо поработали с народом Гренландии", - заявил он, а потом добавил, что народ острова должен сменить гражданство с датского на американское.

“Президент [Трамп] сказал, что нам нужна Гренландия, и я думаю, что мы действительно должны более серьезно относиться к безопасности Гренландии, - сказал Вэнс. Мы не можем просто игнорировать это место. Мы не можем просто игнорировать пожелания президента, но, самое главное, мы не можем игнорировать то, что я сказал ранее о [возможном] российском и китайском вторжении в Гренландию. Мы должны сделать больше”.

Заместитель Трампа прилетел в Гренландию вместе со своей женой Ушей Вэнс и делегацией высокопоставленных чиновников Белого дома, в том числе советника по национальной безопасности Майка Уолтца. Он посетил американскую базу, размещённую на острове.

[inf]База космического слежения Питуффик на северо-западе Гренландии, которую вице-президент Джей Ди Вэнс посетил в пятницу, является самым северным объектом Министерства обороны США. Она была построена в соответствии с оборонным соглашением 1951 года между Данией и Соединенными Штатами. Объект нацелен на раннее предупреждение о ракетном нападении на США и НАТО.

Она была известна как авиабаза Туле до 2023 года, когда была переименована в знак признания культурного наследия Гренландии и отражения ее роли в недавно созданных космических силах США.[/inf]

Визит состоялся на фоне нежелания властей и жителей Гренландии видеть на своей земле американского чиновника. Муте Эгеде, бывший премьер-министр Гренландии даже предостерег от “американской агрессии” после известия, что вице-президент США прибудет на остров.

“Мы должны… признать серьезность ситуации и признать, что на счету каждая минута, чтобы мечта американцев об аннексии нашей страны не стала реальностью”, - заявил Эгеде местной газете в воскресенье.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что хочет аннексировать Гренландию.

“Нам нужна Гренландия, - заявил он в пятницу. - Вопрос не в том, сможем ли мы обойтись без нее? Мы не можем”.

Впрочем, гренландцы, похоже, не разделяют идей американского президента. Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Гренландию пришлось срочно корректировать. Как сообщила британская The Telegraph, причиной стало нежелание местных жителей приветствовать американскую делегацию, причём настолько сильное, что сотрудникам Вэнса, по данным газеты, пришлось буквально «ходить от двери к двери» и «умолять» гренландцев оказать тёплый приём.

Местные жители, по данным источника, собирались встретить американскую делегацию весьма специфическим протестом — просто отвернуться спиной при их появлении. Эту неловкую ситуацию, видимо, и пытались предотвратить сотрудники Вэнса своими «уговорами».

Ходили и умоляли? Вице-президент США поменял план визита в Гренландию после отказа местных жителей — The Telegraph

[inf]На данный момент территория Гренландии принадлежит Дании. Хотя на протяжении сотен лет остров считался колонией, с конца 1970-х годов его граждане имеют право на автономию. Эта свобода включает в себя право решать, хочет ли страна остаться частью Дании, присоединиться к США или стать независимым государством.[/inf]

Однако гренландцы, похоже, не проявляют особого интереса к присоединению к США. Опросы показывают, что 85% жителей острова выступают против этой идеи, и почти половина из них рассматривает интерес Трампа к Гренландии “как угрозу”.

А власти Дании и подавно не соглашались отдать самый большой остров на Земле США. Дания открыта для дискуссий с США о том, как “исправить” статус-кво в Гренландии, заявила министр иностранных дел страны после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Копенгаген в неспособности должным образом защитить арктический остров.

В сообщении в соцсети X, адресованном “дорогим американским друзьям Дании”, министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что его страна согласна с тем, что “статус-кво” в Арктике “не является вариантом”.

“Итак, давайте поговорим о том, как мы можем это исправить - вместе”, - написал Расмуссен. В видеообращении Расмуссен признал, что в адрес Гренландии прозвучало “много обвинений”. “Конечно, мы открыты для критики, но позвольте мне быть до конца честным - нам не нравится тон, в котором это преподносится”, - заявил он.

“Так не разговаривают со своими близкими союзниками, - продолжил Расмуссен, - и я по-прежнему считаю Данию и Соединенные Штаты близкими союзниками”.