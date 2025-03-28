Ходили и умоляли? Вице-президент США поменял план визита в Гренландию после отказа местных жителей — The Telegraph

Опубликовано: 28.03.2025 16:52 , Обновлено: 28.03.2025

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Гренландию пришлось срочно корректировать. Как сообщила британская The Telegraph, причиной стало нежелание местных жителей приветствовать американскую делегацию, причём настолько сильное, что сотрудникам Вэнса, по данным газеты, пришлось буквально «ходить от двери к двери» и «умолять» гренландцев оказать тёплый приём.

В итоге, столкнувшись с отказами, делегация решила изменить планы. Вместо визита в город Сисимиут, где жена вице-президента должна была дать старт важным для местных гонкам на собачьих упряжках, американская чета отправилась на отдалённую американскую базу космических сил Питуффик. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что упомянутые гонки в этом году, по данным The Telegraph, получили финансирование от американского консульства.

Местные жители, по данным источника, собирались встретить американскую делегацию весьма специфическим протестом — просто отвернуться спиной при их появлении. Эту неловкую ситуацию, видимо, и пытались предотвратить сотрудники Вэнса своими «уговорами».

Главный редактор гренландской газеты Sermitsiaq Масаана Эгеде назвал смену планов американцев «большим облегчением» и победой местных жителей.

Дополнительным ударом по первоначальной программе визита (включавшей и главный город Нуук) стала и позиция правительств Дании и самой Гренландии — они отказались от официальных встреч с делегацией США, сославшись на «коалиционные переговоры» после недавних местных выборов.

Однако гренландский редактор предостерёг от эйфории, отметив, что интерес США к острову и его ресурсам «никуда не делся», а визит именно на военную базу — это «чёткий сигнал» для Дании, Гренландии и НАТО.

Схожего мнения придерживается и эксперт Датского института международных исследований Миккель Рунге Олесен, которого процитировало шведское телевидение SVT. По его оценке, «слишком рано говорить о дипломатической победе» Гренландии и Дании.

Эксперт допустил два сценария.

Первый: США осознали, что им не рады, и испугались «имиджевой катастрофы» из-за возможных массовых протестов.

Второй, который Олесен считает более вероятным: визит на базу может быть использован как повод для критики Дании за недостаточное, по мнению Вашингтона, финансирование обороны Гренландии. «Скажут ли они, что из-за этого [инвестированием] придётся заняться Соединённым Штатам?» — задался вопросом эксперт.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Вэнс рассказал, что абсолютно не волнует президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии.

Вице-президент США Вэнс заявил, что Трампа «не волнуют вопли европейцев». По поводу чего?