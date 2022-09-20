Вице-премьер РФ предложил россиянам привыкать к бургерам из опарышей

Опубликовано: 20.09.2022 08:23 , Обновлено: 20.09.2022

Вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что россиянам стоит поменять отношение (а, точнее, «поработать с ментальностью») к альтернативному мясу из растительного белка, в том числе к мясу из опарышей.

Он рассказал, что сам пробовал растительное мясо от российской компании, которая занялась этим еще в 2020 году.

«Действительно, отличить от натурального мяса очень сложно — надо быть настолько великим гурманом, чтобы это сделать. Я отличить, честно скажу, не смог», — сказал Мантуров на выставке Innofood, передает РБК.

При этом подчеркнул, что пока и сам «адаптируется» к предложениям по производству альтернативного мяса — например, из личинок.

Бургеры с котлетой из растительных белков с добавлением концентрата личинки мух черной львинки, овощей и аквафабы (растительная замена яиц), также презентовали на выставке Innofood.

Фото: РБК

«Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки черной львинки, и мы, как я сказал, здесь идем в ногу со временем. Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может «зайти». Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже», — заявил российский вице-премьер.

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