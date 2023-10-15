"Весной у них не будет армии" - Генерал подвёл итоги 600 дней войны в Украине и объявил о решающем этапе

🎤 Мнение

Опубликовано: 15.10.2023 19:55 , Обновлено: 15.10.2023

В понедельник, 16 октября, исполнится 600 дней со дня нападения России на Украину. И хотя на первом этапе войны украинцы добились значительных успехов, сейчас ситуация выглядит для них не очень хорошо.

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, который в интервью польскому изданию Fakt подвёл итог войны и объявил о скором решающем этапе, который решил исход противостояния.

“Первую фазу войны, то есть до конца прошлого лета, выиграла Украина. Украинцы разгромили российскую армию и вернули себе большую часть территории, которую захватили россияне в ходе неожиданного нападения”, - поделился своим анализом генерал Вальдемар Скшипчак, добавив что вторая фаза этой войны определенно представляет собой стратегический тупик.

Генерал Вальдемар Скшипчак с первых дней войны комментировал ход боевых действий.

По его словам, с осени 2022 года существенных изменений в положении войск на фронте в Украине не произошло. Хотя обе стороны предпринимали различные наступательные попытки, ни одно из этих действий не привело к решающему результату.

“В том числе украинское контрнаступление на юге, которое застопорилось и, на мой взгляд, уже выдохлось. Там украинцы сломали зубы, потому что атаковали сильнейшую российскую оборону на всем фронте. Это была большая ошибка”, - заявил польский генерал.

Как пояснил Вальдемар Скшипчак, сейчас и Россия, и Украина готовятся к следующему этапу войны, который должен стать решающим.

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“Русские мобилизуют новые формирования и обучают их. Украинцы сейчас рассчитывают на поддержку Запада в вопросах вооружения и боеприпасов и подготовки армии, хотя их человеческие ресурсы практически исчерпаны”, - считает польский военный.

“Если украинцы не мобилизуются поголовно и те, кто находится за границей, весной у них не будет армии, которая сможет выполнить ожидаемые задачи, то есть освободить утраченные территории”, — предупредил генерал Скшипчак.

“У украинцев возникла дилемма. У них есть техника и боеприпасы, но не будет людей. И это главная проблема”, - сказал военный.

По словам Вальдемара Скшипчака, россияне, в свою очередь, производят боеприпасы и получают их из-за границы, что позволяет им проводить операции с высокой интенсивностью.

“У них есть превосходство в воздухе. Они контрабандой вывозят комплектующие с Запада и платят за это золотом, нефтью и алмазами. Эмбарго и санкции обходят. После прошлогодних поражений они улучшили подготовку своих войск”, - заявил польский генерал.

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По его словам, украинцы упустили несколько возможностей и не воспользовались прошлогодними успехами. “Они распылили свои усилия и действовали одновременно на нескольких направлениях. Они платят за эти ошибки. Их ждут российские наступления. Украина должна формировать новые воинские части и обучать людей. Но это нужно сделать сейчас. Путин хочет захватить еще один кусок Украины”, - предупредил генерал.

Ранее Телеграф сообщил, что президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление с целью освободить Запорожскую область повалилось. Западные и украинские эксперты все чаще говорят, что Киев не смог продвинуться на юге страны из-за политический амбиций Зеленского, стоивших ВСУ тысяч погибших солдат.

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