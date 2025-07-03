Верховный суд обязал власти Венгрии признавать однополые браки. Но не все

Опубликовано: 03.07.2025 10:31 , Обновлено: 03.07.2025

Конституционный суд Венгрии обязал местные власти признавать однополые браки. Впрочем, речь не идёт о том, чтобы разрешить однополым парам заключать официальный союз в Венгрии. По крайней мере - пока.

Конституционный суд Венгрии постановил, что власти страны обязаны признавать законность однополых браков, заключенных за рубежом, передала газета Nepszava. Суд обязал парламент Венгрии принять соответствующие изменения в закон, причём довольно оперативно - до конца октября 2025 года.

В постановлении суда говорится о том, что непризнание венгерскими властями однополых браков, заключенных за рубежом, “противоречит основному закону страны”.

[info_b]Согласно действующему законодательству Венгрии, однополые пары не могут официально зарегистрировать свой брак на территории страны. Такие браки, заключенные за рубежом, власти страны также отказываются признавать как зарегистрированные партнерства, легализованные с 2009 года.[/info_b]

Суд призвал парламент принять закон, разрешающий регистрацию иностранных браков как зарегистрированных партнерств.

По данным Nepszava, большинство венгров сейчас поддерживают однополые браки, хотя в последние годы наметилось снижение этого показателя. Так, соцопрос, проведённый в 2023 году, показал, что 67% респондентов выступали за то, чтобы однополым парам дали возможность вступать в брак. В 2024 году процент тех, кто придерживается такого мнения, снизился до 62%, а в этому году - упал до 61%.

На прошлой неделе в столичном Будапеште представители местного ЛГБТ-сообщества устроили ежегодный “парад гордости”, несмотря на действующий официальный запрет гей-парадов (в поправках к закону, принятых венгерским парламентом в середине марта этого года, были введены штрафы для организаторов массовых мероприятий за “презентацию или пропаганду гомосексуализма среди лиц моложе 18 лет”).

Несмотря на запреты, парад состоялся и в этом году, причём, согласно оценкам организаторов, он стал рекордным по количеству участников. По данным агентства AFP, организаторы называли цифру от 180 тыс. до 200 тыс. участников, тогда как в прошлом эта цифра не превышала 35 тысяч человек.

Отметим, что в Беларуси в настоящее время действует запрет на распространение и рекламирование информационной и культурной продукции, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) нетрадиционное половое поведение (гомосексуализм, лесбийская любовь, садизм, мазохизм, педофилия и другие).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в прошлом году генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед объявил о подготовке законопроекта, который предполагает введение административной ответственности за “пропаганду ненормальных отношений, педофилии, добровольного отказа от рождения детей”.

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