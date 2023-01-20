В Кремле рассказали, что будет с мобилизацией россиян в 2023 году

Опубликовано: 20.01.2023 13:26 , Обновлено: 23.01.2023

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков продолжил в январе опровергать возможную новую мобилизацию в России. Именно так представитель президента РФ делал и наканануне объявления прошлой частичной моблизации.

“Мы ориентируемся на сказанное президентом о том, что мобилизация завершена. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент и предлагаем на это ориентироваться”, - рассказал Дмитрий Песков.

Несколько дней назад представитель Кремля уже опровергал информацию, что Владимир Путин намерен 18 января объявить новую волну моблизации.

«Это все слухи. Не слушайте их», - посоветовал он тогда. По словам Дмитрия Пескова, слухи о мобилизации нагнетаются “из-за рубежа”.

“Да, ее там искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет”, - попросил Дмитрий Песков.

Впрочем, министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 января заявил, что президент РФ принял решение “увеличить” состав российской армии до 1,5 млн военнослужащих. Начнется процесс уже в 2023 году и продлится до 2026. Однако как будет происходить увеличение армии, минстр не пояснил, призвав придумать для этого “комплексный план”.

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Указ о мобилизации действует

Тем временем 17 января 2023 года в Кремле признали, что прошлый указ Владимира Путина о частичной моблизации на самом деле ещё действует.

“Воинские части за счёт граждан, изъявивших желание добровольно участвовать в СВО, а также граждан, желающих поступить на военную службу по контракту. Действие Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 г. №657 Об объявлении частичной мобилизации в РФ продолжается ”, - говорится в ответе Администрации президента РФ на запрос местного псковского депутата от “Яблока” Артура Гайдука.