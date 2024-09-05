Верховная рада назначила нового главу МИД Украины

Опубликовано: 05.09.2024 15:01 , Обновлено: 05.09.2024

Верховная рада Украины 5 сентября утвердила нового министра иностранных дел страны. Им стал Андрей Сибига, который был до этого первым замглавы ведомства.

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк опубликовал в своем Telegram-канале фото с заседания Верховной рады. За назначение Сибиги главой МИД проголосовали 258 депутатов, против - никто, еще 28 человек воздержались.

Фото: Telegram-канал "Залiзний нардеп"

Также 5 сентября парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел (за - 240 депутатов, против - 1, воздержались - 45). К слову, 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру Сибиги на посты главы МИД.

Фото: Telegram-канал "Залiзний нардеп"

[info_b]Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в Зборове Тернопольской области Украины. Свою карьеру он начал в одном из департаментов МИД в 1997 году. В 2008 - 2012 годах Сибига был советником-посланником посольства Украины в Польше, в 2012-м - 2016-м - директором Департамента консульской службы украинского МИД. В мае 2021 года его назначили замглавы Офиса президента Украины.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Дмитрий Кулеба подал в отставку вслед за руководителями еще трех украинских ведомств — Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерства юстиции и Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку