Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку

Опубликовано: 04.09.2024 11:20 , Обновлено: 04.09.2024

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку вслед за руководителями ещё трёх ведомств - Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерства юстиции и Министерства окружающей среды. Об этом в среду, 4 сентября, сообщил спикер украинской Рады Руслан Стефанчук.

По словам Стефанчука, заявление об отставке Кулебы украинская Рада планирует рассмотреть на ближайшем заседании, сообщил Telegram-канал украинского издания “Страна”.

Ещё в марте издание, ссылаясь на анонимный источник в Офисе президента Зеленского, сообщило о том, что в президентской администрации “в целом недовольны дипломатической службой”, и лично к Кулебе у Офиса “очень много вопросов”.

Между тем, глава правящей украинской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 3 сентября анонсировал смену “до 50% состава правительства” Украины на этой неделе.

Вечером стало известно, что на рассмотрение Рады уже поступили заявления об отставке от главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи и главы Министерства окружающей среды Руслана Стрельца. Кроме того, аналогичные заявления написали глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль и два вице-премьера - Стефанишина и Верещук.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский 30 августа уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил страны Николая Олещука. Это произошло после новости о крушении 29 августа истребителя F-16, переданного Украине Западом.

Зеленский уволил главу Воздушных сил ВСУ после крушения переданного Западом истребителя F-16