Венгрия попросила Евросоюз после запрета на российский газ - "Пожалуйста, примите во внимание"

Опубликовано: 20.10.2025 20:08 , Обновлено: 20.10.2025

Власти Венгрии отреагировали на принятое Советом Евросоюза решение о запрете на импорт российского газа и нефти. Окончательно это должно произойти с 1 января 2028 года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые правила могут подорвать стабильность поставок энергоносителей в Венгрию. Глава МИД утверждает, что вопрос поставок российского газа для его страны - это вопрос инфраструктуры, а не политики.

По его словам, нынешние технические возможности энергетической системы Венгрии не позволяют в достаточной мере заменить российский газ и нефть. По оценкам Сийярто, Венгрия может потерять доступ к 8,5 млрд кубометров газа в год, что составляет почти всё годовое потребление страны – около 9 млрд кубометров.

Дипломат призвал государства-члены ЕС принять во внимание географическое положение Венгрии и отложить в сторону политические аспекты решения. В противном случае, предупредил он, Будапешт потеряет свою энергетическую безопасность.

«Пожалуйста, примите во внимание наше физическое и географическое положение. Такова физическая реальность», — заявил Сийярто, слова которого приводит венгерское информационное агентство MTI.

Есть ли альтернатива для Венгрии?

Тем не менее некоторые эксперты в Европе считают, что зависимость от России - скорее выбор, чем необходимость для Венгрии. В отчете, опубликованном Центром изучения демократии (CSD) и Центром исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), говорится, что Венгрия и Словакия потенциально могут диверсифицировать свои стратегии энергоснабжения, импортируя нефть из других стран через альтернативные источники, такие как хорватский трубопровод Adria.

Возможности для диверсификации также существуют в отношении природного газа. Например, обе страны могли бы обеспечить поставки газа без России в виде сжиженного природного газа от мировых поставщиков через существующие терминалы СПГ, расположенные в Германии, Польше, Италии или Греции.

Венгрия и Словакия также утверждают, что их зависимость от Кремля продиктована ценами, поскольку импорт из России обходится дешевле, чем закупка энергоресурсов в других странах.

Однако, хотя оптовые тарифы, которые оплачивают венгерские и словацкие покупатели, официально не публикуются, данные, опубликованные Европейской комиссией, указывают на то, что цены на природный газ для конечных потребителей в Венгрии и Словакии являются одними из самых высоких в ЕС. Другими словами, венгерские и словацкие потребители, похоже, находятся в ничуть не лучшем положении, чем другие граждане ЕС.

Напомним, что министры энергетики Европейского союза (ЕС) в понедельник, 20 октября, поддержали предложения Еврокомиссии о поэтапном прекращении импорта российской нефти и газа к январю 2028 года, сообщил Совет Европейского союза.

Принятие решения стало возможным благодаря маневру Еврокомиссии. Осознав, что Венгрия и Словакия наложат вето на предложение, Европейская комиссия в июне решила сменить тактику, сообщило издание Politico.

ЕК представила юридическое предложение, которое предусматривает введение запрета на поставки российского газа. В отличие от санкций, требующих единодушия всех стран ЕС, для одобрения этого предложения, объявленного “торговой мерой”, требуется лишь квалифицированное большинство. Это фактически лишило Венгрию и Словакию права вето на законопроект.

Совет ЕС одобрил запрет на российские газ и нефть. В чем нюансы?