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Совет ЕС одобрил запрет на российские газ и нефть. В чем нюансы?

Совет ЕС одобрил запрет на российские газ и нефть. В чем нюансы?
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Министры энергетики Европейского союза (ЕС) в понедельник, 20 октября, поддержали предложения Еврокомиссии о поэтапном прекращении импорта российской нефти и газа к январю 2028 года, сообщил Совет Европейского союза.

На встрече в Люксембурге министры согласовали документ по поэтапному прекращению закупок российского газа с января 2026 года (но только по новым контрактам; действующие будут работать до их завершения), сообщило агентство Reuters. Так, краткосрочные контракты прекратят свое действие с июня 2026 года, а долгосрочные — не позднее января 2028 года.

Принятие решения стало возможным благодаря маневру Еврокомиссии. Осознав, что Венгрия и Словакия наложат вето на предложение, Европейская комиссия в июне решила сменить тактику, сообщило издание Politico.

ЕК представила юридическое предложение, которое предусматривает введение запрета на поставки российского газа. В отличие от санкций, требующих единодушия всех стран ЕС, для одобрения этого предложения, объявленного “торговой мерой”, требуется лишь квалифицированное большинство. Это фактически лишило Венгрию и Словакию права вето на законопроект.

Для того, чтобы решение вступило в силу, его должен одобрить Европарламент.

Кроме того, согласно источникам в ЕС, российская нефть, которая продолжает поступать в Словакию и Венгрию, не подпадает под прямой запрет. Однако в предложении Еврокомиссии говорится, что правительства стран ЕС должны разработать стратегию прекращения импорта российской нефти к концу 2027 года.

Таким образом, Евросоюз подтвердил свою стратегию, направленную на лишение Кремля доходов для финансирования войны в Украине, а также ответил на требование президента США Дональда Трампа прекратить покупать энергоносители у России.

Напомним, что во время своего выступления в ООН 23 сентября президент Дональд Трамп призвал страны ЕС «немедленно» прекратить закупки российских энергоресурсов, заявив, что Россия получила от ЕС 1,1 млрд евро от продажи ископаемого топлива за один год.

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