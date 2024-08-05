В ЕС призвали исключить Венгрию из "шенгена" из-за введения упрощённого въезда для белорусов и россиян

Опубликовано: 05.08.2024 21:19 , Обновлено: 05.08.2024

Европейские политики призвали исключить Венгрию из Шенгенской зоны. Причиной стало несогласие некоторых членов ЕС с расширением программы рабочих виз для граждан Беларуси и России. Напомним, благодаря упрощённому въезду жители двух стран получили не только право на работу в течение двух лет, но и возможность свободного перемещения по странам Евросоюза.

Так, политики из Чехии и Литвы призвали Еврокомиссию принять “срочные меры” для анализа решения Венгрии, поскольку оно может представлять “юридическую лазейку” и “потенциальную угрозу” для общего функционирования Шенгенской зоны, передало американское издание Politico. Известно, что письмо уже подписали около 70 парламентариев.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон предупредила власти Венгрии, что Евросоюз примет “соответствующие меры”, если визовая система страны будет считаться “рискованной для функционирования Шенгенской зоны”. Кроме того, политики предложили признавать венгерские визы недействительными на территории Евросоюза.

“Если правительство Венгрии откажется изменить свою политику, комиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение присутствие Венгрии в Шенгенской зоне, введя новые меры защиты европейских граждан, включая возобновление контроля на венгерских границах, если это окажется необходимым”, — заявили европейские политики.

За что обвиняют Венгрию?

Напомним, с 9 июля белорусам стала доступна программа так называемой «национальной карты», которая даёт возможность получить своеобразный ВНЖ в стране. Кроме того, обладатели “карты” могут официально трудоустроиться в любой отрасли экономики и даже перевезти с собой семью. Изначально эта программа открывалась для граждан Сербии, затем к ней подключили украинцев, а с 9 июля добавили в перечень ещё шесть стран:

Беларусь,

Россию,

Молдову,

Боснию и Герцеговину,

Северную Македонию,

Черногорию.

“Национальную карту» можно получить сроком на 2 года и продлевать её неограниченное количество раз. Уже через 3 года пребывания в Венгрии можно подать документы на получение постоянного вида на жительство. Важным преимуществом программы является то, что сдавать тест на культурные знания при этом не обязательно.

Ранее Telegraf.news писал, что Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил литовским властям на обвинения в связи с введением упрощенного въезда белорусов и россиян в Венгрию. Заявления официального Вильнюса Сийярто назвал “детской ложью” и пояснил, что с ними не так.

«Детская ложь» — Сийярто ответил Литве на обвинения из-за введения упрощенного въезда белорусов в Венгрию