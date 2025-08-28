Венгрия подала в суд на ЕС. Чего добивается?

Опубликовано: 28.08.2025 10:30 , Обновлено: 28.08.2025

Правительство Венгрии подало в суд на Европейский союз, а точнее - на Европейский фонд мира (EPF). Изначально иск был подан в Суд ЕС, но затем был передан в Общий суд. Поводом для иска стало выделение Украине помощи в миллиарды евро за счёт процентов по замороженным российским активам.

В прошлом году Совет ЕС принял решение передать 99,7% процентных платежей по активам российского Центрального банка, замороженным после начала военных действий в Украине, в Европейский фонд мира. Это решение, реализованное EPF в феврале, обеспечило Киеву постоянный источник военной помощи в размере 3–5 млрд евро в год.

[inf]Европейский фонд мира – это механизм внебюджетного финансирования военных и оборонных мероприятий Европейского союза в рамках Общей внешней политики и политики безопасности. Бюджет фонда на 2021-2027 годы составляет более 17 млрд евро. Основную часть из этих средств до сих пор выделяли Украине (по некоторым оценкам, порядка 4,6 млрд евро ежегодно). Среди других получателей - Грузия, Молдавия, Мозамбик и другие. [/inf]

По данным европейских СМИ, Будапешт подал иск против решения EPF ещё в мае, но официально он был принят к рассмотрению судом ЕС только в минувший понедельник, 25 августа. Информация об этом была опубликована в Официальном журнале Европейского союза, что формально положило начало судебному разбирательству.

В иске власти Венгрии потребовали отменить решение Совета ЕС, принятое в мае 2024 года, которое официально позволило финансировать военную помощь ЕС Киеву за счёт процентов по замороженным активам России. Аналогичную жалобу Будапешт подавал против Совета ЕС в августе прошлого года, пожаловавшись на предыдущее решение EPF о выделении дополнительной помощи Украине, принятое в июне 2024 года. Это дело всё ещё рассматривается судом.

В обоих случаях, как отметил польский телеканал TVP, Будапешт обвиняет EPF в нарушении законодательства ЕС и игнорировании права Венгрии, как члена ЕС, на ветирование подобных решений.

“В результате были нарушены принцип равенства государств-членов и принцип демократического функционирования Европейского союза, поскольку государство-член было лишено права голоса необоснованно и без законных оснований”, — говорится в последнем иске Будапешта.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой весной министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал европейцев занять более жесткую позицию в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он предложил лишить Венгрию права голоса в ЕС, чтобы “предотвратить раскол Европы”.

«Придется отдать 240 млрд евро» — В Эстонии потребовали лишить Орбана права голоса в ЕС