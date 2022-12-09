Венгрия обвинила ЕС во всех видах «шантажа»

Опубликовано: 09.12.2022 09:54 , Обновлено: 09.12.2022

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз использует против Будапешта «все виды шантажа». По его словам, стране нужно быть готовой к «нападению».

«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии», — заявил Сийярто.

По его словам, на Венгрию всегда «яростно нападали» и призвал приготовиться к будущим «нападениям».

Он добавил, что от ЕС и «международной либеральной машины пропаганды» последуют денежный, политический шантаж», а также «распространение фейков и лжи».

Ранее Телеграф писал, что Венгрия выступила против нового, девятого пакета санкций против России на встрече постоянных председателей Евросоюза.

«Они будут создавать проблемы везде, где только смогут. Они становятся вполне предсказуемыми», — заявил собеседник Financial Times.

Венгрия не поддержала новый пакет санкций ЕС против РФ