Венесуэла пригрозила Гайане аннексией спорной территории. На границе с Бразилией может начаться война?

Опубликовано: 06.12.2023 19:21 , Обновлено: 26.02.2025

Напряженная ситуация возникла между двумя странами, граничащими с Бразилией. В Венесуэле прошел референдум о включении в состав страны спорного региона Эссекибо, который занимает две трети площади соседней Гайаны. Гайана отказалась отдавать свою землю. Бразилия, в свою очередь, начала стягивать войска к своей границе с Венесуэлой и Гайаной. Что дальше?

Последствия референдума, который прошел в Венесуэле 3 декабря, могут вылиться в межгосударственный военный конфликт, сообщил Globo. Согласно данным источника, по результатам референдума в состав Венесуэлы должен быть включен спорный региона Эссекибо, который занимает две трети площади соседней Гайаны. И власти Венесуэлы заявили, что в ходе референдума около 95% участников проголосовали за создание штата Гайаны-Эссекибо с его включением в состав страны.

По информации Globo, Гайана отказалась отдать свою землю и даже попросила помощи ООН . А группа государств Карибского сообщества выступила с заявлением о поддержке территориальной целостности Гайаны.

Профессор геополитики Высшей военной школы Бразилии Роналдо Кармона, впрочем, предположил, что военный конфликт разгореться не должен. И привел такой аргумент:

«Сегодня главная цель Мадуро – переизбрание, и для достижения этой цели ему необходимо упорно идти по экономическому пути. Недавно Соединенные Штаты сняли санкции с венесуэльской нефти, в результате чего в стране ожидается восстановление экономики. Война же наверняка заставит США эти санкции снова вернуть».

Основная дорога между Венесуэлой и Гайаной проходит через Бразилию. Согласно источнику, в бразильской армии заявили, что не позволят никому из сторон использовать свою территорию в военных целях.

Тем не менее, по информации Reuters, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра пока тоже не видит риска вооруженного конфликта между Гайаной и Венесуэлой, несмотря на растущую напряженность между странами, об этом он заявил 6 декабря.

[info_b]Конфликту между Венесуэлой и Гайаной уже более ста лет. Суть его – о принадлежности территории площадью 159500 кв. км к западу от реки Эссекибо. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, здесь проживают 283 тысячи человек (все население страны – более 800 тысяч). Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 миллиардов баррелей нефти. Гайана предоставила концессию компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не четко не ограничены. А в сентябре 2023 года еще семь транснациональных компаний получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе. (По информации Euronews**)[/info_b]

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