"Болезнь, которую можно вылечить" - Гутерриш призвал мир отказаться от нефти и газа. К какому году?

Опубликовано: 01.12.2023 19:17 , Обновлено: 01.12.2023

Глава ООН Гутерриш выступил 1 декабря со страстным призывом на открытии Глобального саммита по борьбе с изменением климата, на котором мировые лидеры и главы государств и правительств будут находиться в центре внимания в течение следующих двух дней в театре Аль-Ваха в знаменитом выставочном центре Дубая.

Он заявил, что “судьба человечества висит на волоске”. Генеральный секретарь заявил, что мировые лидеры должны действовать уже сейчас, а не ждать лучшего момента, чтобы положить конец климатической катастрофе.

“Это болезнь, которую можете вылечить только вы, мировые лидеры”, - сказал он, призвав лидеров покончить с зависимостью мира от ископаемого топлива и выполнить давно назревшее обещание добиться климатической справедливости.

Генсек Гутерриш также приветствовал прорыв, достигнутый в четверг в день открытия COP28 после того, как делегаты достигли соглашения о введении в действие фонда компенсации потерь, который поможет развивающимся странам мира компенсировать разрушительные последствия климатической катастрофы.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что “жизненные показатели Земли ухудшаются”. “Рекордные выбросы, свирепые пожары, смертельные засухи и самый жаркий год за всю историю, мы можем уверено про это говорить, даже несмотря на то, что на дворе все еще ноябрь”, - сказал Гутерриш.

“Ископаемое топливо - это прошлое. Возобновляемые источники энергии - это будущее”, - попытался генсек ООН убедить собравщихся на саммите, что миру необходимо придерживаться четких временных рамок для поэтапного отказа от ископаемого топлива.

“Глобальный анализ COP28 также должен привести к принятию обязательств, которые приведут к утроению использования возобновляемых источников энергии, удвоению энергоэффективности и обеспечению всех чистой энергией к 2030 году”, - заявил Гутерриш.

Он попросил собравшихся глав государств стать лидерами, инвестируя в инфраструктуру общественного транспорта, работающую на возобновляемых источниках энергии, и уделяя приоритетное внимание чистому воздуху и рабочим местам в зеленой экономике.

“Давайте встанем как один — и будем работать как единое целое — чтобы защитить все сообщества от климатического кризиса и стимулировать возобновляемое, устойчивое и справедливое будущее, которого заслуживают люди и планета”, - добавил он.

В свою очередь, Александр Лукашенко на саммите заявил, что не верит в климатические драгоценности. “В очередной раз мы здесь собрались и в очередной раз выскажем “свою озабоченность”, к сожалению. Через неделю все забудем”, - заявил он.

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