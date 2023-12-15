Венесуэла и Гайана решили не воевать за спорную территорию Эссекибо

Опубликовано: 15.12.2023 10:37 , Обновлено: 13.11.2024

Венесуэла и Гайана провели переговоры по спорной территории Эссекибо и решили за нее не воевать. «Мировую» подписали в совместном заявлении сторон после переговоров.

[info_b]Напомним, напряженная ситуация возникла между двумя странами в начале декабря. В Венесуэле прошел референдум о включении в состав страны спорного региона Эссекибо, который занимает две трети площади соседней Гайаны. Гайана отказалась отдавать свою землю. Бразилия, которая граничит с обеими странами, в свою очередь, начала стягивать войска к своей границе с Венесуэлой и Гайаной.[/info_b]

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«Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах. Стороны выражают приверженность стремлению к добрососедству, мирному сосуществованию и единству Латинской Америки и Карибского бассейна», – сказано в документе, текст которого опубликовал президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети.

Стороны решили, что для преодоления кризиса созовут специальную комиссию.

Обе страны согласились в течение трех месяцев «или в другое время» встретиться в Бразилии, «чтобы рассмотреть любой вопрос, имеющий последствия для спорной территории».

Посредником в переговорах выступили Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна и Карибское сообщество.

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