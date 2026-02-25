Великобритания вывела «Дружбу» из-под санкций

Опубликовано: 25.02.2026 07:45 , Обновлено: 25.02.2026

Великобритания в четвертую годовщину начала полномасштабной войны России в Украине приняла крупнейший для себя пакет санкций против Москвы. В числе двух сотен юрлиц, попавших под санкции, оказался оператор российского участка нефтепровода "Дружба" - российская компания "Транснефть". Однако на сам нефтепровод "Дружба", как оказалось, новые санкции британцев не распространяются.

На сайте британского правительства особо подчёркивается, что главной целью нового пакета санкций была одна из крупнейших в мире нефтепроводных компаний, ПАО “Транснефть”. Именно она отвечает за транспортировку более 80% российского экспортной нефти и, в числе прочего, за нефтепровод “Дружба”. Санкции предполагают запрет на любое сотрудничество с попавшими под ограничения юрлицами, в том числе, проведение банковских платежей в пользу подсанкционной компании.

Однако оказалось, что на сам нефтепровод “Дружба” эти ограничения не распространяются. Его включили в перечень проектов, для которых сделали исключение, выдав для этого специальную генеральную лицензию.

Таким образом, британское правительство официально разрешило компаниям и банкам под своей юрисдикцией проводить платежи и вести бизнес с российской “Транснефтью”, как оператора нефтепровода “Дружба”. Разрешение будет действовать с 24 февраля 2026 года по 14 октября 2027 года .

Это время западным компаниям и банкам предоставили в том числе для того, чтобы у тех была возможность свернуть свой бизнес с подсанкционной компанией без риска получить претензии со стороны британского регулятора и минимизировав их финансовые потери - выполнить свои контрактные обязательства, получить причитающиеся выплаты, провести обязательные платежи.

В остальных же случаях любые бизнес-контакты с попавшей под санкции российской “Транснефтью” компании обязаны свернуть до 9 апреля 2026 года .

Кстати, помимо “Транснефти” в новый британский пакет санкций попали ещё 175 компаний, входящих в нефтяную сеть “2Rivers”, крупного трейдера российской сырой нефти. Её считают одним из крупнейших операторов теневого флота в мире. Санкции распространяли ещё на 48 нефтяных танкеров компании.

Дополнительно под санкции попали 49 юридических и физических лиц, которые, по мнению британского правительства, имеют отношение к с поставкам в адрес российского военно-промышленного комплекса и армии, несколько компаний из сферы атомной энергетики, а также девять российских банков, которые проводят трансграничные платежи.

Напомним, в отличие от Великобритании, вышедшей из Европейского союза (ЕС) и поэтому принимающей собственные, национальные санкции, министрам иностранных дел стран-участниц ЕС так и не удалось согласовать 20-й пакет санкций против России к очередной годовщине начала войны в Украине. Всё из-за категоричной позиции двух стран - Венгрии и Словакии.

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