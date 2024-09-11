Великобритания внесла в "чёрный список" ещё 10 судов российского "теневого флота"

Опубликовано: 11.09.2024 18:44 , Обновлено: 11.09.2024

Правительство Великобритании добавило в санкционный список ещё 10 российских судов РФ, которые, по данным Лондона, способствуют "финансированию военных действий" в отношении Украины. Начиная с сегодняшнего дня, танкерам, капитанам и экипажам запрещено заходить в порты Соединённого Королевства и регистрироваться в судовом реестре страны.

В правительстве Великобритании подчеркнули, что новый пакет санкций против РФ ввели из-за «вовлечения в деятельность, целью или следствием которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза её территориальной целостности, суверенитета или независимости». Так, под запрет попали суда «Николай Зуев», SCF Vankor, «Владимир Тихонов», SCF Baltica, NS Asia, «Леонид Лоза», «Олимпийский проспект», «Залив Анива», NS Clippper и NS Corona.

“Сегодняшние санкции ещё больше подрывают способность России торговать нефтью через свой теневой флот. Вместе с нашими партнёрами мы продолжим посылать Российской Федерации чёткий сигнал о том, что международное сообщество поддерживает Украину и мы не потерпим этот незаконный флот”, — отметил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

По его словам, российские власти были вынуждены потратить более 8 миллиардов долларов на создание “этого теневого флота”. Однако поскольку танкеры, на которые наложили санкции, по мнению политика, “слоняются без дела” и не могут загрузить нефть, правительство Великобритании “полно решимости сделать инвестиции Путина дорогостоящей ошибкой для Кремля”. Власти страны утверждают, что предыдущие санкции против отдельных теневых судов привели к существенному сбою в работе нефтяных танкеров, подавляющее большинство которых простаивает за пределами портов и не может продолжать торговлю российской нефтью, передала британская газета The Guardian.

К слову, днём ранее Лондон ввёл ограничения против пяти российских грузовых судов «за их роль в транспортировке военных грузов из Ирана в Россию». Среди них оказались «Скиф-V», «Омский», «Муса Джалиль», «Бегей» и «Балтийский».

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство финансов США ввело санкции против телеканала Russia Today, финансируемого российским правительством, его руководителя Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров RT, а также медиагруппы “Россия сегодня”, которая объединяет несколько русскоязычных информационных ресурсов. Поводом для санкций американская сторона назвала “попытку вмешательства” в президентские выборы США 2024 года.

Минфин США ввёл санкции против против Russia Today и других российских СМИ за «попытку вмешательства в выборы»