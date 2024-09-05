Минфин США ввёл санкции против против Russia Today и других российских СМИ за "попытку вмешательства в выборы"

Опубликовано: 05.09.2024 07:57 , Обновлено: 06.09.2024

Министерство финансов США ввело санкции против телеканала Russia Today, финансируемого российским правительством, его руководителя Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров RT, а также медиагруппы "Россия сегодня", которая объединяет несколько русскоязычных информационных ресурсов. Поводом для санкций американская сторона назвала "попытку вмешательства" в президентские выборы США 2024 года.

В среду, 4 сентября, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список сразу 10 физических и две российские организации, назвав это “ответом правительства США на вредоносные усилия Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года”.

Американские власти обвинили финансируемые из госбюджета РФ СМИ в использовании таких инструментов, как генеративный искусственный интеллект, глубокие фейки и дезинформация, а также в “вербовке американских инфлюенсеров” “в попытке подорвать доверие к избирательным процессам и институтам США”.

Одновременно с этим Министерство юстиции и Госдепартамент США также включили медиагруппу “Россия сегодня” и пять ее дочерних компаний — РИА “Новости”, RT, “ТВ-Новости”, Ruptly и Sputnik — в особый список иностранных представительств, подпадающих под действие закона об иностранных агентах. Против 10 физических лиц ввели визовые ограничения. Помимо главного редактора RT Маргариты Симоньян, в него попали ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, замдиректора англоязычного вещания телеканала Андрей Кияшко, сотрудники отдела цифровых медиапроектов Калашников и Афанасьева, Владимир Табак - гендиректор некоммерческой организации “Диалог”, созданной мэрией Москвы.

Власти США пообещали 10 млн долларов за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в США

Кроме того, американский Минфин ввел санкции против российской хакерской группы RaHDit (Russian Angry Hackers Did It - в переводе с английского “это сделали злые русские хакеры”), которую возглавляет Алексей Гаращенко (против него и двух его коллег также введены санкции).

Более того, власти США объявили вознаграждение в размере до 10 млн долларов в рамках программы “Вознаграждение за справедливость” (RFJ). Такую внушительную сумму правительство США готово потратить за ценную информацию, “касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США”.

Как отреагировали на новые санкции в России?

Главред RT Маргарита Симоньян новость о введении санкций против неё в своем Telegram-канале прокомментировала коротко и ёмко: “Тю. Проснулись”, а включение в санкционный список её коллег восприняла, судя по реакции, как признание профессиональных заслуг:

“Отлично работаете, коллектив!” - похвалила она коллег, а также выразила мнение о том, что если российские СМИ окончательно уйдут из США, то следующие президентские выборы американским властям в придётся отменить.

“Мне приятно, конечно, но, положим, мы оттуда совсем свалим — тогда что? Отменят они следующие выборы, ох отменят, сердцем чую. Ну или мы не свалим”, - заявила Симоньян.