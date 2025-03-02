Великобритания предоставила Украине кредит почти в 3 млрд долларов. На каких условиях?

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Опубликовано: 02.03.2025 10:24 , Обновлено: 02.03.2025

Великобритания предоставила Украине кредит в 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 2,84 млрд долларов). Об этом 1 марта сообщили в своих соцсетях глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко и его британская коллега, канцлер казначейства Рейчел Ривз.

Стороны подписали соглашение о предоставлении займа на 30 лет в онлайн-формате, при участии премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского, который накануне прибыл с официальным визитом в Лондон. Рейчел Ривз выложила на своей официальной странице в Х видео с церемонии подписания документа.

Как пояснила Ривз, выделенный Киеву кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов от замороженных российских суверенных активов. Это стало возможно после подписания соглашения Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), инициированного странами G7 и ЕС в июне 2024 года. Общий объем возможной помощи Украине в рамках ERA может составить 50 млрд долларов. Планируется, что кредитные средства Киев сможет потратить на закупку оборонных материалов.

“Действия, а не просто слова: Великобритания поддерживает Украину”, - прокомментировала подписанное соглашение Ривз.

Свою “непоколебимую” поддержку Украине “сегодня и навсегда” выразил и премьер-министра Великобритании, который выложил на своей страничке в Х несколько фотографий и видеороликов со встречи с Зеленским.

“Я полон решимости найти путь, который положит конец незаконной войне России и обеспечит справедливый и прочный мир, который обеспечит будущий суверенитет и безопасность Украины”, - заявил Стармер.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 1 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главе Европейского совета Антониу Коште, призвав ЕС начать “прямые переговоры” о прекращении огня в Украине непосредственно с Россией, по примеру США.

Орбан призвал ЕС к «прямым переговорам» с Россией о прекращении огня в Украине