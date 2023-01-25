В МИД России заявили, что Leopard 2 могут стрелять "грязными бомбами"

Опубликовано: 25.01.2023 18:30 , Обновлено: 25.01.2023

Представитель России на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Константин Гаврилов заявил, что пушки и пулеметы немецких танков "Леопард 2" могут стрелять боеприпасами с урановыми наконечниками.

По мнению российского дипломата, их можно приравнять к “грязным бомбам”. В связи с этим Константин Гаврилов решил предупредить “западных спонсоров киевской военной машины”, что его начальство и он сам будут воспринимать применение таких снарядов “ядерной провокацией” и почему-то “шантажем’.

По данным российского дипломата, и “Леопарды”, и БМП Bradley могут стрелять такими снарядами, и уже делали это в Югославии и Ираке, заразив там местность.

“В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями”, – заявил Гаврилов на заседании.

Напомним, что в России любят говорить о “грязных бомбах” и “ядерной угрозе”. Недавно СВР РФ без приведения каких-либо доказательств обвинила Киев в хранении на АЭС вооружений. Позднее эти заявления опровергли в МАГАТЭ, эксперты которых находятся на всех украинских АЭС.

Ещё ранее Москва обвинила Киев в создании “грязной бомбы” и даже назвало объекты, где якобы происходило производство. Однако и тогда МАГАТЭ проведя проверки опровергло эти заявления.