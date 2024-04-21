Конгресс США одобрил многомиллиардную помощь Украине. Что дальше?

Опубликовано: 21.04.2024 09:45 , Обновлено: 04.07.2024

В субботу, 20 апреля, Палата представителей Конгресса США приняла новый пакет финансовой помощи Украине. По неофициальной информации, на это решение повлияли драматические сообщения из Украины, согласно которым без поддержки США страна пала бы в ближайшие недели.

311 конгрессменов проголосовали “за”, а против только 112.

Теперь законопроект поступит в Сенат, а затем в Белый дом на подпись президенту Джо Байдену. Согласно нормативному акту, Украина получит помощь на сумму почти 61 миллиард долларов. Президент Джо Байден заявил, что подпишет законопроект «немедленно».

В России уже заявили, что такое решение властей США ожидали. Премьер-министр Польши также прокомментировал решение США поддержать Украину. Дональд Туск написал на Платформе X: «Лучше поздно, чем никогда» и поблагодарил спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

“Я благодарен Палате представителей США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое держит историю в нужном русле”, - заявил, в свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский по поводу принятия пакета помощи.

Что произошло в Вашингтоне?

В самих США изменение позиции спикера нижней палаты парламента Джонсона объяснили давлением со стороны многих политиков.

“По неофициальной информации, спикер Джонсон недавно получил от американской разведки подробный пакет информации о драматической ситуации на Украине. Содержащаяся в нем информация указывала на то, что Украина падет в ближайшие недели без поддержки США. Спикеру рассказали, насколько велика его ответственность и что он должен поставить пакет на голосование”, - сообщил корреспондент RMF FM в США.

Аналогичную информацию предоставил в пятницу сайт Politico. “Спикер Палаты представителей Майк Джонсон принял решение разблокировать вопрос помощи Украине из-за, в том числе, тревожных сообщений американской разведки”, - сообщило издание.

Накануне, в четверг, директор ЦРУ Билл Бернс публично заявил, что без американской помощи Украина может потерпеть поражение на поле боя до конца этого года.

Судьба поддержки Украины со стороны США зависела исключительно от спикера Палаты представителей Джонсона, трамписта, который всячески затягивал принятие решения, предложенного республиканцами и демократами в Сенате.

Он, следуя предвыборной стратегии Дональда Трампа, требовал, среди прочего, радикальное ужесточение иммиграционной политики в США. Спикер Конгресса утверждал, что без усиления охраны границы с Мексикой не допустит принятия пакета помощи Украине.

По данным Politico, настоящей причиной его поведения стала ситуация внутри Республиканской партии, имеющей преимущество всего в один голос в Палате представителей. Джонсон находился под давлением как со стороны сторонников помощи Украине, так и со стороны антиукраинского маргинального крыла, ведомого Трампом, которое угрожало отстранить его от должности.

В то же время предупреждения американской разведки становились все более паникёрскими, также оказывалось давление со стороны ряда иностранных лидеров, в том числе Польши, стран Балтии, Великобритании и Чехии.

В конечном счете, прорыв произошел в прошлые выходные, когда Джонсон был вынужден представить новый план оказания помощи Украине, разделив части пакета Сената на три отдельных законопроекта и добавив четвертый, который и проголосовали в Палате представителей США в субботу.

В среду Джонсон объяснил, что решил пойти против мнения некоторых политиков в своей партии и вопреки своим прежними замечаниям, поскольку «верит разведывательной информации» о том, что Владимир Путин не остановится на Украине и «может перебраться на Балканы» или «вступить в конфронтацию с Польшей».

Точная сумма, которую американцы потратят на финансирование Украины, составляет $60,8 млрд. Из нее около 23 миллиардов долларов будут использованы для пополнения вооружений, запасов США, а более 11 миллиардов долларов пойдут на финансирование текущих военных операций в регионе. Почти 14 миллиардов долларов, включенных в законопроект, помогут Украине приобрести передовые системы вооружения и другое оборонное оборудование.

При этом пополнение арсеналов США позволит этой стране на так же сумму выделять из самых запасов новые вооружения Украине.

Спикера Конгресса США ждёт отставка?

Спикер Майк Джонсон после того, как на этой неделе наконец-то дал ход законопроекту о помощи Украине, вызвал тем самым гнев некоторых членов республиканской партии, придерживающихся жесткой линии.

Три члена Палаты представителей от Республиканской партии заявили, что поддержат предложение об освобождении Джонсона от должности спикера. Однако даже среди противников помощи Украине есть те, кто отказался от идеи отставки Джонсона. Поэтому судьба его кокоса пока не решена.