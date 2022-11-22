Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2

Опубликовано: 22.11.2022 08:57 , Обновлено: 22.11.2022

Великобритания отправила в Украину модернизированные ракеты с лазерным наведением Brimstone 2, сообщило издание The Daily Telegraph. Дальность пуска ракет вдвое превышает ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.

[info_b]Brimstone – это семейство управляемых ракет класса «воздух-земля» разработки международного консорциума MBDA.[/info_b]

Какотметили в издании, такие ракеты обычно запускаются с воздуха. Но Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать грузовики как мобильные пусковые системы.

Дальность полета ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 км. Однако при запуске с наземных платформ она равна порядка 12 км.

Как пишет, Zn.ua, кроме этого Brimstone 2 отличается комбинированной системой наведения:

«Она состоит в сочетании базовой радиолокационной головки самонаведения, которая способна выделять наземные цели, и классической полуактивной лазерной системы. Первая позволяет работать в режиме «выстрелил и забыл», при этом при залпе ракеты обмениваются информацией, что не позволяет наведение двух ракет на одну цель».

Стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивают примерно в 207 тысяч долларов.

Сколько Великобритания передала Украине ракет Brimstone-2 — неизвестно.

Ранее Телеграф писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс использовал большую часть своих запасов оружия и боеприпасов. В связи с этим, как подчеркнул Столтенберг, НАТО нужно «активизировать свой военный потенциал» и нарастить производство оружия, чтобы продолжить поддерживать Украину.

У НАТО заканчиваются запасы оружия — Столтенберг