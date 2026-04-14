Великобритания и Франция отказались поддержать Трампа в блокаде Ормузского пролива

Опубликовано: 14.04.2026 09:29 , Обновлено: 14.04.2026

Ключевые союзники США по НАТО - Великобритания и Франция - отказались присоединиться к объявленной президентом США Дональдом Трампом блокаде иранских портов в Ормузском проливе. Ряд европейских стран заявили о готовности оказать помощь с налаживанием движения грузовых танкеров в проливе, но только после того, как будет достигнуто окончательное соглашение о прекращении боевых действий с Ираном.

Накануне Трамп заявил, что американские военные уничтожат любые иранские корабли, которые приблизятся к Ормузскому проливу в период его блокады, объявленной с 13 апреля, после того как переговоры в выходные не привели к соглашению о прекращении конфликта с Ираном, длящегося уже шесть недель.

С начала войны Иран не пропускает по этому ключевому водному пути практически все суда, кроме своих собственных. Исламская Республика стремится закрепить свой контроль над проливом на постоянной основе. Ранее из уст иранских военачальников звучали предложения о том, чтобы проходящие по Ормузскому проливу танкеры платили стране пошлины за провоз груза.

Такие интенции иранских властей Трампа не устроили. Первоначально политик заявил, что США будут сотрудничать с другими странами для блокирования судов, проходящих через Ормузский пролив, но позже американские военные уточнили, что блокада будет распространяться только на суда, следующие в иранские порты или из них.

Трамп объявил о полной блокаде Ормузского пролива

Трамп рассчитывал осуществить задуманное при поддержке своих союзников по НАТО. Однако те, в частности, Великобритания и Франция, категорично заявили, что не намерены втягиваться в конфликт и участвовать в блокаде. Вместо этого там заявили о работе над некой инициативе по открытию пролива, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти.

“Мы не поддерживаем блокаду. Мое решение было предельно ясным: какое бы давление ни оказывалось (а оно было довольно значительным), мы не позволим себя втянуть в войну”, - заявил, в частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью британскому телевидению.

Неутешительными для Трампа стали и слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Тот заявил, что Североатлантический альянс мог бы сыграть роль в обеспечении безопасности Ормузского пролива, если бы все 32 члена этой организации смогли договориться о формировании общей миссии в регионе. Однако пока такого единогласия в рядах членов НАТО не наблюдается.

Ряд европейских стран ранее заявили о своей готовности оказать помощь в проливе, но только после того, как будут окончательно прекращены боевые действия и достигнуто соглашение с Ираном о том, что их корабли не будут подвергаться нападениям.

Так, Франция организует конференцию с участием Великобритании и других стран для создания многонациональной миссии по восстановлению судоходства в проливе, о чём 13 апреля объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

“Эта сугубо оборонительная миссия, не связанная с воюющими сторонами, будет развернута, как только позволит ситуация”, — пояснил Макрон.

Целью данной инициативы станет установление чётких правил безопасного прохода по Ормузскому проливу и координация действий военных судов по сопровождению танкеров.

“Речь идет о защите судоходства и поддержке свободы судоходства после окончания конфликта. Наша общая цель здесь — скоординированный, независимый, многонациональный план”, — прокомментировал предложенную инициативу премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как сообщил агентству Reuters неназванный французский дипломатический источник, встреча для разработки конкретных планов этой миссии при участии порядка 30 стран, включая страны Персидского залива, Индию, Грецию, Испанию, Италию, Нидерланды и Швецию, может состояться уже в четверг в Париже или Лондоне.

За решение проблемы дипломатическим путем высказался и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, создание международных сил для контроля в Ормузском проливе будет сложной задачей и призвал страны НАТО возобновить нормальные отношения с администрацией Трампа на площадке саммита в Анкаре, намеченного на июль.