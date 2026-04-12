Трамп объявил о полной блокаде Ормузского пролива

Опубликовано: 12.04.2026 23:00 , Обновлено: 12.04.2026

Трамп заявил на платформе Truth Social, что американские военные «покончат» с Ираном в «подходящий момент», после того как Тегеран не захотел отказаться от своих ядерных амбиций во время переговоров в Пакистане.

Про его словам, ВМС США начнут процесс блокирования «всех судов», пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его, заявил Дональд Трамп.

«Я поручил нашим ВМС искать и перехватывать каждое судно в международных водах, которое заплатило дань Ирану», — написал президент США в Truth Social.

Также по его словам США «начнут уничтожать» мины, установленные Ираном в проливе.

Он продолжил: «Любой иранец, который откроет по нам огонь или по мирным судам, будет РАЗНЕСЕН В ПУХ И ПРАХ!». Трамп предупредил, что США «ПОЛНОСТЬЮ НАСТРОЕНЫ», и добавил, что американские военные «добьют то немногое, что осталось от Ирана!»

Позднее в интервью Fox News президент США также сказал, что мирные переговоры с Ираном к концу были «очень дружественными». Тем не менее они прошли безрезультатно. И Дональд Трамп придумал новый инструмент давления.

«Мы собираемся блокировать Ормузский пролив, это займет некоторое время», — сказал он, добавив, что «очистка пролива не займет много времени».

Он заявил, что «многие страны будут нам помогать» в вопросе пролива, добавив, что Великобритания и другие страны направляют тральщики.

Трамп уточнил, что его пост в социальных сетях, в котором он угрожал, что «целая цивилизация погибнет ночью», если Иран не согласится на сделку о прекращении войны и возобновлении работы Ормузского пролива, заставил иранских переговорщиков сесть за стол переговоров.

Он заявил, что иранцы не покинули стол переговоров, добавив: «Я предсказываю, что они вернутся и дадут нам все, что мы хотим».

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что любое военное судно, приближающееся к Ормузскому проливу, будет считаться нарушителем режима прекращения огня и «будет строго наказано».

В заявлении, опубликованном информационным агентством Tasnim, ВМС КСИР также заявляют, что водный путь находится «под разумным контролем и управлением».

В заявлении говорится: «Любые военные суда, которые намереваются приблизиться к Ормузскому проливу под любым предлогом или названием, будут считаться нарушением режима прекращения огня и будут строго наказаны».