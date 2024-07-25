"Важнее личных амбиций" - Байден объяснил, почему решил "передать эстафету молодым голосам"

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Опубликовано: 25.07.2024 11:06 , Обновлено: 25.07.2024

Президент США Джо Байден 25 июля впервые обратился к американской нации с тех пор, как объявил о своем выходе из президентской гонки. Он объяснил, почему принял решение "передать эстафету" своей более молодой коллеге по партии, и призвал избирателей поддержать на выборах вице-президента Камалу Харрис.

81-летний Джо Байден заявил, что не может позволить своим “личным амбициям” помешать “спасению американской демократии” и, наоборот, желает “объединить партию в этот критический момент”.

“Я убежден, что мои заслуги на посту президента, лидерство в мире и видение будущего Америки достойны второго срока, но ничто не может помешать спасению нашей демократии. В том числе и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучшим решением на пути вперед будет передать эстафету новому поколению”, — заявил Байден в своём видеообращении, трансляцию которого из Овального кабинета он выложил в том числе и на своей страничке в соцстеи Х.

Грядущие выборы президента Байден назвал “редким историческим моментом”, исход которого, по его словам, “предопределит судьбу страны и мира на десятилетия вперед”, а 59-летнюю Камалу Харрис, которую он призвал поддержать на выборах, назвал “невероятным партнером и лидером”, а также “опытным, выносливым, способным” политиком.

“Пришло время молодых голосов”, - подчеркнул он.

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Отметим, что срок полномочий Байдена истекает только 20 января 2025 года. Несмотря на то, что некоторые политики в последнее время активно призывают его немедленно уйти в отставку, судя по нынешнему видеообращению, делать этого политик не собирается.

“В ближайшие шесть месяцев я сосредоточусь на выполнении своей работы в качестве президента”, — заявил он.

Примечательно, что в своём выступлении Байден ни разу не упомянул своего главного политического оппонента, Дональда Трампа. Он лишь подчеркнул, что на грядущих выборах американцам предстоит сделать выбор ” между движением вперед и назад, между надеждой и ненавистью, единством и разделением”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что вице-президент Камала Харрис, которая планирует вступить в предвыборную гонку за должность президента США в качестве кандидата от Демократической партии, в первом общенациональном опросе, проведённом после снятия кандидатуры Джо Байдена, обошла республиканца Дональда Трампа.

Новость Телеграф

Впрочем, как отметили организаторы, хоть подобные общенациональные опросы и дают «важные сигналы об американской поддержке политических кандидатов», чашу весов на выборах в ту или иную сторону всё равно склоняют лишь несколько так называемых «колеблющихся» штатов. В конечном итоге именно их выбор предрешает исход президентских выборов.