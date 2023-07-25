Женщина решила родить дочку своему сыну. Как отреагировала невестка?

Опубликовано: 25.07.2023 13:27 , Обновлено: 25.07.2023

56-летняя жительница штата Юта, США, Нэнси Хаук решила помочь своему сыну и его жене, которые не могли завести ребенка. Поэтому она предложила им выносить и назвала это величайшим решением в своей жизни.

Хотя ее сын и его жена уже являются родителями двух пар близнецов, которые родились благодаря методу in vitro, они хотели еще одного ребенка. Но 30-летней Камбрии после последних родов удалили матку, а это значит, что она больше не сможет родить детей. Поэтому свекровь сделала необычный жест. Она предложила стать суррогатной матерью, лишь бы врач не нашел противопоказаний.

«Я никогда не думала, что забеременею в 56 лет, что это вообще возможно, но это самое прекрасное, что когда-либо случалось со мной», — сказала Нэнси Daily Mail.

Камбрия, 30 лет, и ее муж, Джефф, 32 года, лечились от бесплодия в течение шести долгих лет. Потом они забеременели методом in vitro. Благодаря этому в мире появились две пары близнецов. Но случилось непоправимое, Камбрии провели операцию, после которой она уже никогда нк смогла бы родить. В то же время, в клинике еще остались эмбрионы, которых заморозила молодая семья.

[link href=“https://www.instagram.com/reel/CkihR3cMu-0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;” target=“_blank” rel=“noopener”] Посмотреть эту публикацию в Instagram [/link][link href=“https://www.instagram.com/reel/CkihR3cMu-0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Cambria Hauck (@cambriairene) [/link]

Мама, зная о непростой ситуации в семье сына, решилась на неожиданный ход. «Я рассказала об этом своему сыну, и он расплакался и был шокирован. Тогда я даже не сказала об этом мужу, а сейчас он меня очень поддерживает”, - прищналась 56-летняя Нэнси.

У свекрови и невестки очень хорошие отношения, и молодая пара ценит то, что их мать сделала для них. «Я бесконечно ей благодарна. Она родила моего замечательного мужа Джеффа и теперь носит нашу девочку. Мое сердце наполнено огромной благодарностью, любовью, радостью, покоем, волнением, верой и… изумлением!» - написала невестка в своем Instagram.

Маленькая Ханна родилась в начале ноября 2022 года и является любимицей всей семьи.