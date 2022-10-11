В Запорожье ракеты прилетели по школе и автосалону
Массированная атака по Запорожью продолжилась 11 октября. Как сообщили местные власти, по гражданским объектам попало 12 ракет С-300. Там обвинили в произошедшем Россию. Есть погибшие.
По словам председателя Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, 2 ракетки попали в автосалон. Из-за этого погиб один человек. Кроме того, возник пожар, который уже потушили.
Другие ракеты попали в школу и амбулаторию.
Старух опубликовал фото:
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Тем временем в России утверждают, что в Запорожье прогремело не менее 16 взрывов. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Напомним, обстрелы Запорожья продолжаются с 3 октября. Предыдущий раз ракеты массово ударили ночью 10 октября. Одна из них попала в жилой многоэтажный дом, есть погибшие.
По жилым домам в Запорожье целую неделю бьют ракеты. Погибло более 40 человек