По жилым домам в Запорожье целую неделю бьют ракеты. Погибло более 40 человек
Ночью 10 октября по Запорожью снова массово ударили ракеты, одна из них попала в жилой многоэтажный дом, есть погибшие. Об этом сообщили местные власти и обвинили в обстрелах российские войска. Собрали, что известно на утро.
По словам председателя Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, было «около десятка новых прилетов».
По информации украинских спасателей, разрушен один подъезд с 1 по 5 этажи с последующим горением.
На 6 утра 10 октября погиб один человек, пятеро пострадали. Об этом сообщили местные власти. Среди пострадавших – один ребенок, у которого порезы от осколков стекла. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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Известно, что предыдущий раз в Украине заявили, что российские войска обстреляли Запорожье в ночь на 9 октября. В ВСУ утверждают, что тогда было выпущено 16 ракет. Из-за этого погибли 13 человек, 89 человек пострадали.
9 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 3 октября российские ракетные удары по Запорожью с 3 октября «унесли жизни уже по меньшей мере 43 человек».
Ранее Телеграф писал, что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна ответить Украине за «теракт» на Крымском мосту.