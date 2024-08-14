В Японии на АЭС "Фукусима-1" произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

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Опубликовано: 14.08.2024 08:52 , Обновлено: 14.08.2024

На втором энергоблоке атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1", расположенной в Японии, произошла утечка 25 тонн воды, содержащей радиоактивные вещества. Об этом вечером 13 августа сообщила японская телерадиокомпания NHK.

Эта вода, по информации NHK, попала в здание энергоблока из резервуара, используемого для проверки уровня воды в бассейне охлаждения отработавшего ядерного топлива. Как сообщила компания-оператор станции TEPCO (Tokyo Electric Power Company Holdings), утечку обнаружили 9 августа.

Фото: NHK

По данным TEPCO, утечки наружу, то есть за пределы за станции, не произошло. После обнаружения снижения уровня воды в резервуаре во внутренние помещения энергоблока запустили робота. Выяснилось, что вытекшая вода ушла в подвал через канализацию.

Фото: NHK

“Токийская электроэнергетическая компания заявляет, что проблем с охлаждением ядерного топлива нет”, - добавила NHK.

Ранее Telegraf.news сообщал, что TEPCO опубликовала 12 фотографий, сделанных внутри АЭС “Фукусима-1”. Это первые снимки в истории в первом защитном корпусе реактора, в частности в области под активной зоной реактора. На цветных снимках, сделанных беспилотниками, видны коричневые предметы разных форм и размеров.

Появились фото внутри расплавленного ядерного реактора Фукусимы после катастрофы