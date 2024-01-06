В ВСУ заявили о поражении ещё одного пункта управления - на военном аэродроме в Крыму

🎥 Видео

Опубликовано: 06.01.2024 13:27 , Обновлено: 06.01.2024

В Вооружённых силах Украины 6 января заявили об ударе по очередному российскому пункту управления. По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, украинским пилотам удалось "поразить все цели" на военном аэродроме "Саки" в поселке Новофедоровка в Крыму. С российской стороны эти заявления не комментировали.

Николай Олещук опубликовал фото места предполагаемого ракетного удара.

Фото: тг-канал Олещука

В свою очередь местный телеграм-канал “Крымский ветер” опубликовал видео на котором, по словам его автора, “слышны взрывы в Евпатории”, а само видео пришлось заблюрить, чтобы не выдать местоположение автора.

[Telegram_widget url=“https://t.me/Crimeanwind/51543”]

Тем временем в российском Минобороны заявили лишь о четырех перехваченных и уничтоженных над Крымским полуостровом украинских авиационных управляемых ракетах. По данным ведомства, их удалось засечь дежурными средствами ПВО 6 января около 00:30 по Москве. В это же время закрыли автомобильное движение по Крымском мосту - открыли его лишь спустя час.

Кроме того, накануне вечером российское военное ведомство отчиталось об уничтожении пяти украинских дронов над западной частью Черного моря. Других комментариев относительно ночной атаки с российской стороны не поступало.

Ранее Телеграф сообщил, что 4 января Севастополь подвергся “самой массированной атаке за последнее время”, сообщил назначенный Москвой губернатор региона Михаил Развожаев. В Минобороны России отчитались о десяти украинских ракетах, сбитых системами ПВО над Крымским полуостровом, а командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул на то, что в ходе данной атаки украинским военным удалось поразить командный пункт соединения российских войск под Севастополем.

В ВСУ заявили о поражении российского командного пункта в Крыму