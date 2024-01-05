В ВСУ заявили о поражении российского командного пункта в Крыму

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Опубликовано: 05.01.2024 08:09 , Обновлено: 05.01.2024

Вечером 4 января Севастополь подвергся "самой массированной атаке за последнее время", сообщил назначенный Москвой губернатор региона Михаил Развожаев. В Минобороны России отчитались о десяти украинских ракетах, сбитых системами ПВО над Крымским полуостровом, а командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул на то, что в ходе данной атаки украинским военным удалось поразить командный пункт соединения российских войск под Севастополем.

По словам Олещук а, украинские Воздушные силы провели “безупречную работу” под Севастополем. Эту информацию позднее подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.

В телеграм-канале “Крымский ветер” появилось видео со столбами дыма, поднимающегося после падения ракеты. По словам автора ролика, одну ракету сбили системы ПВО, а другую сбить не удалось.

“Одну цель сбили сверху, но что-то всё-таки попало”, -прокомментировал мужчина, записывавший видео.

По данным паблика, ракета угодила в командный пункт связи в Юхариной балке в Севастополе. По сообщениям местных жителей, после серии взрывов туда вереницей потянулись машины скорой помощи и пожарных.

По данным источника телеграм-канала, один из снарядов угодил в воинскую часть ПВО рядом с Уютным под Евпаторией (Сакский район).

Фото: тг-канал "Крымский ветер"

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя взрывы в Крыму 4 января, отметил, что результаты этой атаки обнародуют чуть позднее.

“Это, можно сказать, происходит в онлайн-режиме. Речь о том, что украинские Силы обороны продолжают работу”, — заявил представитель ГУР в эфире телемарафона.

Между тем, российские военные о попадании ракет по военным целям не говорят. Развожаев сообщил лишь о пострадавших среди гражданских и повреждениях жилых домов от осколков сбитых ракет. По его словам, один из осколков попал в дом, в результате чего один взрослый был госпитализирован, а шестилетнему ребенку пришлось оказывать помощь на месте - он сильно напуган произошедшим. Трёх человек пришлось эвакуировать.

Назначенный Москвой губернатор региона также сообщил о падении нескольких неразорвавшихся ракет, которые утром 5 января пообещали вывезти на полигон для уничтожения - одной в селе Черноречье, другой - в районе частного сектора за Севастопольским госуниверситетом.

Тем временем атака украинских войск по данному направлению продолжилась и в ночь на 5 января. Вопреки призывам назначенной Москвой местной администрации не публиковать в соцсетях видео “прилётов”, жители Крымского полуострова продолжали публиковать фото и видео, на которых слышны взрывы и звуки, характерные для летящих беспилотников - в Сакском районе, в районе Евпатории, в Новороссийске, в Джанкое.

Фото: тг-канал "Крымский ветер"

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Позднее Минобороны России отчиталось об уничтожени и перехвате 36 украинских беспилотников в ночь на 5 января над территорией Крыма и ещё одного дрона - над территорией Краснодарского края.