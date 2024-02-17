В ВСУ сообщили, что за одно утро сбили три российских самолета

Опубликовано: 17.02.2024 16:53 , Обновлено: 17.02.2024

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что утром, 17 февраля, были сбиты сразу три российских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Об этом Олещук написал в своем Telegram-канале. А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что это произошло, когда российская авиация наносила удары управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.

Подробностей украинские военные не предоставили. Российская сторона пока никак не прокомментировала это сообщение.

Ранее Телеграф писал, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказал об изменении военной стратегии – новом этапе войны, целях Украины, военном производстве, а также – о соотношении потерь на фронте.

Главком ВСУ Сырский сообщил о «новом этапе войны». И рассказал о потерях с обеих сторон