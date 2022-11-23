В ВСУ рассказали, почему не отступают под Бахмутом и Авдеевкой

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.11.2022 15:07 , Обновлено: 23.11.2022

Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные не отступают под Бахмутом и Авдеевкой, где идут самые жестокие бои, потому что у них цель измотать россиян.

Представитель ВСУ пояснил, что отступление, как под Северодонецком или же Лисичанском, было применено для избежания больших потерь ВСУ. Но под Бахмутом и Авдеевкой этого не требуется.

“Главный наш план на Авдеевском и Бахмутском направлениях - максимально измотать противника, что мы ежедневно успешно делаем, нанести ему невосполнимые потери и это тоже делается ежедневно. Значительный костяк профессиональных вооруженных сил России можно сказать уже истреблен”, - рассказал Череватый в эфире всеукраинского телемарафона.

https://twitter.com/StepanGronk/status/1593415637384450048

Таким образом, ВСУ применяют на Донбассе тактику войны на истощение. По мнению австрийского эксперта Тома Купера, такая тактика более выгодна Укарине, чем России, несмотря на мобилизацию в РФ.

“Война на истощение может звучать “хорошо” для Путина, но на самом деле, в первую очередь, контрпродуктивна — и чем дольше она продолжается, тем больше она работает на руку Украине. Конечно, русские могут отправить в Украину еще 100 000 резервистов, и еще 100 000, и еще 100 000 и т.д… но все, чего они смогут добиться, - это заставить украинцев быть занятыми тем, что больше стрелять”, - считает эксперт.

“Путин уже утратил способность серьезно истощать ЗСУ (за исключением расходов на боеприпасы). Как видно из того факта, что, независимо от того, сколько резервистов Путин, Дворников, Жидко и Суровикин “закачали”, скажем, в Бахмут или Авдеевку, за последние три месяца, масса их нападений была отражена с относительной легкостью, при этом они не достигли ничего или почти ничего”, - сделал вывод Том Купер.

В свою очередь, украинский журналист Цаплиенко со ссылкой на военных в районе Бахмута рассказал, что там происходит: “Под Бахмутом российские атаки продолжаются непрерывно. Иногда 24 часа в сутки. Враг бросает сюда свои лучшие силы. Людей не жалеет. Как свидетельствуют украинские защитники, [русские] даже не забирают убитых и часами могут лежать между ними на поле, пока не получат очередную команду на штурм”.

Ранее Телеграф сообщил, что военный эксперт Олег Жданов заявил в эфире украинского телевидения, что самая жестокая битва за время войны Украины и России происходит до сих пор под Бахмутом.

В Украине назвали самую жестокую битву за время войны с Россией — Десятки тысяч погибших