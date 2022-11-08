В Украине назвали самую жестокую битву за время войны с Россией - Десятки тысяч погибших

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Опубликовано: 08.11.2022 21:26 , Обновлено: 08.11.2022

Военный эксперт Олег Жданов заявил в эфире украинского телевидения, что самая жестокая битва за время войны Украины и России происходит до сих пор под Бахмутом.

По его словам, россияне уже который месяц пытаются прорвать линию обороны под этим городом. “Если посчитать, там со стороны России счет убитыми наверняка идет на десятки тысяч. Но точно не менее 10 тысяч там они могли потерять во время этих боевых действий”, — заявил Олег Жданов.

И это потери только с одной стороны. По словам эксперта, россияне бьют там по украинцам из всего что есть, но ВСУ удерживают позиции. Олег Жданов подчеркнул, что битва под Бахмутом самая жестокая и по продолжительности, и по потерям.

https://twitter.com/legioner61/status/1590003596049133568?t=qzcWtp0DM9zJpiVKlv1ivQ&s=19

Украинский эксперт отметил, что битва за Бахмут по срокам даже превзошла эпическую битву за Донбасс. Жданов напомнил, что она началась в апреле и продолжалась до конца лета. В то же время битва за Бахмут длится уже более трех месяцев.

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый согласился со мнением эксперта.

“Там идут наиболее жестокие и кровавые бои, противник применяет все виды артиллерии и авиации. Информация о том, что 155-я бригада морской пехоты армии РФ несет большие потери под Угледаром — это правда. Они уже ждут “офицеров-воспитателей” с тихоокеанского флота, чтобы погасить бунт и поднимать моральное состояние”, - завиал Сергей Череватый.

Как выглядит теперь битва за город Бахмут:

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За время битвы за Бахмут российские военные не раз сообщали, что уже почти захватили город. Однако потом в ВСУ сообщали, что отбивали позиции. Вот и сейчас украинцы сообщали, что смогли отвоевать ранее захваченные россиянами позиции.

“Могу подтвердить, что вчера оккупантов отбросили от Бахмута. То, что делают украинские защитники в Бахмуте - это что-то непревзойденное. Как они атакуют, как они отбивают атаки, как они просачиваются за линию фронта, эти российские морпехи и близко не стоят с украинскими силами специального назначения”, - заявил депутат местного совета депутатов Довбня.

https://twitter.com/AS7404542949/status/1589975806159499265?t=oCJgYiSulBL1kcYl9wu42g&s=19

Ранее Телеграф сообщил, что в русско-украинской войне можно ожидать прорыва, потому что ВСУ скоро могут получить ракеты авиационного базирования Storm Shadow, способные достигать цели на расстоянии до 1 тыс километров.

Запад передаст Украине ракеты, способные достичь Москвы — СМИ. Что известно?