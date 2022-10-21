В ВСУ опровергли обстрел гражданских на Антоновском мосту в Херсоне

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Опубликовано: 21.10.2022 13:42 , Обновлено: 21.10.2022

В Вооруженных силах Украины 21 октября заявили, что действительно ударили по Антоновскому мосту под Херсоном. Но утверждают, что в это время не могло быть гражданских лиц из-за «жесткого комендантского часа».

Об этом сказала начальник пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что ВСУ «не бьет на поражение по объектам критической инфраструктуры, по мирным населенным пунктам и по мирному населению».

«То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают и сами оккупанты, потому что это комендантский час, и очень строгие меры принимают к тем, кто его может нарушить», — заявила Гуменюк.

По ее словам, российские военные часто переодеваются в обычную одежду, чтобы «создать картинку, что при обстрелах страдает мирное население».

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В свою очередь некоторые СМИ подчеркнули, что первые сообщения об обстрелах моста появились после 23:00. А переправлять мирных жителей официально заканчивают в 20:00.

«Вероятно, ночная работа переправы свидетельствует о том, что в это время происходила переброска российский военных сил с одного берега Днепра на другой», — написал BBC.

По информации назначенных Москвой властей Херсонской области, что из-за взрывов на мосту погибли четыре человека, двое из них — сотрудники российской телекомпании «Таврия».

Россия обвинила ВСУ в ударе по гражданским на Антоновском мосту