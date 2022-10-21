Россия обвинила ВСУ в ударе по гражданским на Антоновском мосту

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Опубликовано: 21.10.2022 08:36 , Обновлено: 04.07.2024

В ночь на 21 октября на Антоновском мосту в Херсоне прогремели взрывы. По словам назначенных Кремлем властей, ракеты попали по гражданской переправе, погибло четыре человека и 10 пострадали. Тем временем в Украине указали на важный нюанс.

Как заявили в подконтрольной России «администрации Херсона», «ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне». При этом система ПВО отбила 11 из них, но одна упала в район Антоновского моста.

По другой информации, было «6 прилетов».

Сообщается, что удар наносили американскими ракетами Himars.

Тем временем в Сети появилось видео, на котором слышны и видны взрывы:

https://twitter.com/Anri__Tina/status/1583303051255087104

Тем временем в украинских СМИ пишут, что в такое время, поздно вечером, гражданских на Антоновском мосту не бывает. По их информации, о прилетах стало известно после 23:00. А по словам российской администрации, переправа для гражданских работает с 07:00 до 20:00.

[info_b]Киев официально удары не комментировал.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского совета 20 октября заявил, что Россия готовит «теракт». Он утверждает, что войска РФ уже заминировали агрегаты и дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Эксперты говорят, что подрыв приведет к затоплению 80 населенных пунктов.

Россия заминировала Каховскую ГЭС, чтобы затопить Херсон — Зеленский