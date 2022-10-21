Россия обвинила ВСУ в ударе по гражданским на Антоновском мосту
В ночь на 21 октября на Антоновском мосту в Херсоне прогремели взрывы. По словам назначенных Кремлем властей, ракеты попали по гражданской переправе, погибло четыре человека и 10 пострадали. Тем временем в Украине указали на важный нюанс.
Как заявили в подконтрольной России «администрации Херсона», «ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне». При этом система ПВО отбила 11 из них, но одна упала в район Антоновского моста.
По другой информации, было «6 прилетов».
Сообщается, что удар наносили американскими ракетами Himars.
Тем временем в Сети появилось видео, на котором слышны и видны взрывы:
https://twitter.com/Anri__Tina/status/1583303051255087104
Тем временем в украинских СМИ пишут, что в такое время, поздно вечером, гражданских на Антоновском мосту не бывает. По их информации, о прилетах стало известно после 23:00. А по словам российской администрации, переправа для гражданских работает с 07:00 до 20:00.
[info_b]Киев официально удары не комментировал.[/info_b]
Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского совета 20 октября заявил, что Россия готовит «теракт». Он утверждает, что войска РФ уже заминировали агрегаты и дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Эксперты говорят, что подрыв приведет к затоплению 80 населенных пунктов.
Россия заминировала Каховскую ГЭС, чтобы затопить Херсон — Зеленский