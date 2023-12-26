В ВСУ объявили об уничтожении российского корабля «Новочеркасск» в Крыму

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Опубликовано: 26.12.2023 08:21 , Обновлено: 22.01.2026

В порту Феодосии (Крым) в результате украинского удара был уничтожен большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота России. Так утверждает командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. Что говорят власти РФ?

[info_b]Феодосия — город на юго-востоке захваченного Россией Крымского полуострова. В ее порт после серии украинских ударов по Севастополю была перебазирована часть кораблей российского Черноморского флота, отметил BBC.[/info_b]

“Вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером “Москва”, направляется большой десантный корабль “Новочеркасск”. Спасибо пилотам Воздушных Сил и всем причастным за филигранную работу!”, — написал Олещук в своем телеграм-канале утром 26 декабря.

Каким образом украинская авиация могла ударить по Феодосии, которая находится примерно в 250 км от ближайшей точки фронта, он не уточнил.

[obnovleno_b] Позже в Воздушных силах Украины заявили, что ударили по кораблю «Новочеркасск» крылатыми ракетами.

«Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ „Новочеркасск“ в районе Феодосии», — говорится в утренней краткой сводке ВС.

Подробностей относительно типа ракет и их дальнобойности там не дали.

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Тем временем в Сети появились фото и видео пожара в районе порта.

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Что говорят в РФ?

Назначенные Москвой глава Крыма Сергей Аксенов утром 26 декабря подтвердил атаку “в районе Феодосии”.

“Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы”, — написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов отметил, что жителей нескольких домов отселят.

Однако ни он, ни Министерство обороны России информацию об уничтожении большого десантного корабля «Новочеркасск» пока не комментировали.

Ранее Телеграф писал, что Служба безопасности Украины (СБУ)впервые показала и подробно рассказала, что умеет беспилотный надводный морской катер “Мамай”. Его предназначение — уничтожение кораблей российского Черноморского флота, так у Украины на данный момент своего флота больших кораблей нет.

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