В Воронежской области РФ после ударов БПЛА начались детонация и взрывы

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Опубликовано: 24.08.2024 10:49 , Обновлено: 24.08.2024

В ночь на 24 августа беспилотники атаковали "взрывоопасные объекты" в Острогожском районе под Воронежем. После взрывов в районе ввели режим ЧС и эвакуировали 200 человек, сообщили местные власти.

По [данным](http://Украинский БПЛА самолетного типа сбили в небе над Воронежской областью. В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Крупных разрушений на земле нет, — пишет губернатор. ❗ Подписывайся на Mash) телеграм-канал Mash, режим чрезвычайной ситуации ввели в трёх поселениях в Острожском районе после детонации и взрывов, вызванных атакой украинских беспилотников. В одном из посёлков начались перебои со светом.

“За ночь уничтожили 5 БПЛА. В Острогожском районе произошла детонация взрывоопасных объектов – причиной стал пожар, начавшийся при падении фрагментов. Эвакуированы около 200 человек”, - сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительным данным, 3 человека получили ранения. Одного из них увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и “не публиковать фотографии и видеозаписи с места ЧС”.

“Ни в коем случае нельзя приближаться к местам падения фрагментов БПЛА! Оперативные службы, представители правительства области и районных властей находятся на месте происшествия”, - написал Гусев.

Ранее Telegraf.news писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что украинская армия сегодня ночью пыталась атаковать Курскую атомную электростанцию. Об этом он сказал в четверг, 22 августа, на совещании по ситуации в приграничных регионах.

Путин обвинил Украину в атаке на Курскую АЭС