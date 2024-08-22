Путин обвинил Украину в атаке на Курскую АЭС

Опубликовано: 22.08.2024 15:49 , Обновлено: 22.08.2024

Президент России Владимир Путин заявил, что украинская армия сегодня ночью пыталась атаковать Курскую атомную электростанцию. Об этом он сказал в четверг, 22 августа, на совещании по ситуации в приграничных регионах.

По словам Путина, сегодня ночью “противник пытался” нанести удар по Курской атомной электростанции. Он добавил, что об этом сообщили Международному агентству по атомной энергии, сотрудники которого пообещали “сами приехать” и прислать специалистов “для оценки ситуации”. Вместе с тем глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на АЭС сохраняется «стабильная ситуация» и на станции «всё работает в штатном режиме».

[info_b]Курская АЭС находится в городе Курчатов на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. [/info_b]

К слову, накануне вечером, по информации Смирнова, в регионе 4 раза объявляли об опасности ракетного удара. Политик утверждает, что вечером силы ПВО сбили одну украинскую ракету, а ночью — две ракеты и один дрон, передал российский телеканал РБК. Представители Курской АЭС и «Росатома», в свою очередь, сообщения об атаке ВСУ не комментировали. Украина также каких-либо заявлений по этому поводу не давала.

Ранее Telegraf.news писал, что беспилотники атаковали военный аэродром “Мариновка” Волгоградской области РФ в ночь на 22 августа. Об этом сообщили очевидцы и опубликовали в соцсетях фото и видео. Власти России подтвердили пожар на “объекте Минобороны”.

Дроны атаковали российский военный аэродром в 450 км от границы с Украиной