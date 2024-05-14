В Волгоградской области РФ поезд сошел с рельсов. После атаки беспилотника?

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Опубликовано: 14.05.2024 10:44 , Обновлено: 14.05.2024

В Волгоградской области России ночью 14 мая с рельсов сошло несколько вагонов грузового поезда. Как сообщили в "Российских железных дорогах" (РЖД), это произошло "в результате вмешательства посторонних лиц". По информации Telegram-канала Baza, причиной инцидента стала атака беспилотника.

Как рассказали в РЖД, поезд сошел в 1:15 (мск) на станции Котлубань, пострадавших нет.

В ведомстве сообщили, что движение поездов в районе станции приостанавливали, из-за чего возможна была задержка пассажирских поездов. Позже движение возобновили по одному из путей.

Telegram-канал Baza привел видео, где показаны вагоны поезда, которые лежат возле железнодорожных путей. По информации медиа, в результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом, взорвалась одна цистерна. Позже пожар потушили.

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы рассказало, что из-за схода состава и пожара было повреждено почти 300 м железнодорожного полотна.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод “Салаватнефтеоргсинтез”, принадлежащий российскому “Газпрому”, в Республике Башкортостан в РФ. От линии фронта до места удара по прямой - не менее 1500 км.

Беспилотник атаковал российский НПЗ в 1500 км от линии фронта