В Вильнюсе задержали двух человек, запускавших дроны у аэропорта

Опубликовано: 09.12.2025 07:41 , Обновлено: 09.12.2025

Служба общественной безопасности при Министерстве внутренних дел Литвы в понедельник, 8 декабря, заявила о задержании двух операторов беспилотников недалеко от Вильнюсского аэропорта.

Оба инцидента произошли днём в воскресенье, 7 декабря. Гражданские дроны, оказавшиеся в запретной зоне аэропорта, зафиксировала специальная система Fly Safe.

Оператором первого беспилотника оказался гражданин Великобритании 1995 года рождения. Мужчина объяснил, что просто “хотел протестировать” недавно приобретённый дрон. Работа аэропорта при этом нарушена не была.

Буквально через час система Fly Safe зафиксировала ещё один несанкционированный полёт в запретной зоне в Салининкае. Правоохранителям также удалось оперативно вычислить и задержать оператор дрона. Им оказался местный житель, 1975 года рождения, который подобно первому нарушителю заявил, что «просто тестировал» свой новый дрон.

Во время второго инцидента полёты в Вильнюсском аэропорту пришлось приостановить в общей сложности на 19 минут, однако в администрации аэропорта заверили, что существенного влияния на полёты в Вильнюсском аэропорту это не оказало. Обоих операторов переданы Военной полиции, в отношении них возбудили административные дела.

Комментируя произошедшее, генерал Викторас Грабаускас, командующий Службой общественной безопасности литовского МВД, отметил, что два инцидента, произошедшие менее чем за два часа, наглядно демонстрируют, что операторы гражданских дронов по-прежнему “не осознают рисков” полётов дронов вблизи аэропорта и не до конца понимают требований, которые накладывают на операторов дронов литовское законодательство.

“Мы реагируем оперативно и принципиально, особенно вблизи аэропортов и других стратегических объектов. Напоминаем, что безрассудные полёты могут иметь серьёзные последствия для безопасности воздушного движения”, — заявил генерал Грабаускас.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в минувшие выходные Вильнюсский аэропорт снова закрывали и из-за полета контрабандных воздушных шаров. На этот раз власти Литвы заявили, что считают их появление “гибридной атакой”.

Штраф до 220 долларов. В Польше ходят по квартирам и проверяют телевизоры и радиоприемники