В Верховной Раде предложили запретить в Украине Русскую православную церковь

Опубликовано: 23.11.2022 09:50 , Обновлено: 23.11.2022

Фракция «Европейская Солидарность» в Верховной Раде Украины зарегистрировала проект закона о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины. Об этом в Facebook сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Законопроект предусматривает полный запрет в Украине любых религиозных организаций и учреждений, которые входят в состав признают в любой форме подчиненность в канонических, организационных, других вопросах РПЦ. Таким образом Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) будет подлежать ликвидации.

“Целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка, ведь слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и адвокатировала все действия преступного российского режима. Деятельность православных религиозных организаций в Украине должна проводиться с учетом Патриаршего и Синодального Томоса, предоставленного Украинской Православной Церкви и Украинскому государству”, - заявили во фракции.

Ранее Телеграф сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что 22 ноября проводит «мероприятия по безопасности» не только в Киево-Печерской Лавре, но и в двух монастырях и на территории Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Ровенской области.

СБУ пришла в поисках «русского мира» и в монастыри УПЦ МП

В Кремле уже успели отреагировать на обыски. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал действия СБУ в Киево-Печерской лавре “звеном в цепи военных действий против российского православия”.