В Вене из-за угрозы разлива реки встал общественный транспорт и остановились поезда

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Опубликовано: 16.09.2024 15:08 , Обновлено: 16.09.2024

На минувших выходных в странах Центральной Европы наблюдали масштабные наводнения из-за разгула циклона "Борис". Сильные дожди и ливни натворили много бед в Румынии, Чехии, соседней Польше и Австрии. Так, например, в Вене уровень воды в одноимённой реке поднялся почти до самых границ канала, создав тем самым угрозу разлива.

На кадрах, снятых в воскресенье, можно увидеть, как бурлящая река потоками захлёстывает основание моста и мощным течением несётся вдоль железнодорожных путей. ЧП привело к коллапсу. Так, в городе с населением около 2 миллионов человек перестал ходить общественный транспорт, власти отменили многие поезда. Кроме того, как минимум шесть человек пострадали в районе моста Кеннеди из-за упавших веток, передала русская служба немецкой газеты Bild. С последствиями стихии разбираются до сих пор.

Ранее Telegraf.news писал, что Центральная Европа продолжает устранять последствия масштабных наводнений, обрушившихся на регион в минувшие выходные. В соседней Польше властям пришлось ввести режим стихийного бедствия, а в Австрии зонами бедствия объявили десятки районов. В некоторых странах нынешнее наводнение отнесли к категории редких явлений, которые происходят “раз в сто лет”.

В Польше ввели режим стихийного бедствия из-за наводнения, которое «случается раз в 100 лет»