В Великобритании из-за беспорядков с поджогами и грабежами арестовали уже 90 человек. Что происходит?

Опубликовано: 04.08.2024 16:18 , Обновлено: 04.08.2024

В Великобритании масштабные беспорядки в связи с убийством трёх детей переросли в поджоги и грабежи, которых, по данным Reuters, в стране не видели уже более 10 лет. Арестованы по меньшей мере 90 человек.

Напомним, что 29 июля в Саутпорте недалеко от Ливерпуля на танцевальной вечеринке, посвящённой Тейлор Свифт, от рук 17-летнего подростка с ножом погибли 3 девочки. Еще 9 детей получили ранения.

В Сети появилась ложная информация о том, что нападавшим на детей стал радикальный мусульманин-мигрант. Это послужило причиной для возникновения волнений противников массовой миграции, которые быстро переросли в беспорядки.

Несмотря на то, что полиция выступила с опровержением, заявив, что задержанный и заключённый под стражу подозреваемый 17-летний Аксель Рудакубана родился в Великобритании, протесты антиэмигрантских и антимусульманских демонстрантов продолжились.

По состоянию на день, 4 августа, по всей Великобритании уже было произведено не менее 90 арестов, в том числе в Лондоне, Хартлпуле, Бристоле, Белфасте, Саутпорте, Халле, Сток-он-Тренте и Ливерпуле.

Протестующие бросали кирпичи, стулья и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, а также совершили нападения на мечети и подожгли ряд общественных учреждений по всей стране, включая библиотеку и полицейский участок.

Полиция прогнозирует появление новых протестов и в ближайшие дни.

«Мы знаем, что люди попытаются сделать это снова, и полиция была и будет готова к этому. По всей стране развернуто 130 дополнительных подразделений. Мы готовы привлечь почти 4000 дополнительных сотрудников, прошедших подготовку для поддержания общественного порядка.», — заявил главный констебль Бен-Джулиан Харрингтон.

Ранее Telegraf.news писал о том, что на улицах столицы Венесуэлы прошли массовые беспорядки, вспыхнувшие после объявления результатов президентских выборов. С победой Николаса Мадуро, который одержал победу в третий раз подряд, не согласились ни местная оппозиция, ни лидеры многих стран Латинской Америки, ни международные организации. По состоянию на 31 июля, в ходе протестов погибло 16 человек.

Венесуэла – новая Куба? В уличных беспорядках в Каракасе после президентских выборов погибли 16 человек