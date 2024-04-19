В украинском Днепре ракета попала в жилую пятиэтажку. Есть погибшие

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Опубликовано: 19.04.2024 09:51 , Обновлено: 19.04.2024

В пятницу, 19 апреля, вооружённые силы России нанесли массированный ракетный удар по Днепровщине, в результате которого пострадал жилой дом в центре города. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

От ракетного удара пострадала жилая пятиэтажка, а также несколько инфраструктурных объектов. Пожар на месте полуразрушенной жилой пятиэтажки ликвидировали, спасатели ведут поисковые работы, коммунальные службы устраняют повреждения, сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, в результате ракетного обстрела по Днепропетровщине погибло 8 человек. Двое погибли в Днепре, остальные в Синельниково. Среди них есть и дети.

По последней информации, известно о 25 раненых в городе и области.

Фото: телеграм-канал "Суспiльне Днепро"

Фото: "ДСНС Днiпропетровщини"

Также сообщили о раненых среди железнодорожников. Работа ж/д вокзала в Днепре приостановлена.

Минобороны России пока ситуацию не прокомментировало.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Россия нанесла ракетный удар по Чернигову в Украине. Об этом заявил начальник Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус. По последним данным, которые привел мэр города Александр Ломако, погибли 11 человек, еще 45 пострадали.

Удар ракет по центру Чернигова унес жизни 11 человек. Украина обвинила Россию