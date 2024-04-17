Удар ракет по центру Чернигова унес жизни 11 человек. Украина обвинила Россию
Россия нанесла ракетный удар по Чернигову в Украине. Об этом заявил начальник Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус. По последним данным, которые привел мэр города Александр Ломако, погибли 11 человек, еще 45 пострадали.
“Враг ударил ракетами по Чернигову”, - написал в своем Telegram-канале Чаус в 09:25. Через девять минут он уточнил, что было “три ракетных удара по центру города, есть погибшие гражданские, много раненых”.
Президент Зеленский в своем Telegram-канале сообщил следующее: “Продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Люди под завалами. По состоянию на это время [11:16 по киевскому] известно о 20 пострадавших и 10 погибших”.
По словам главы государства, “этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО”.
По информации украинских СМИ, в городе слышали взрыв, там поднимается столб дыма.
Мэр Чернигова Александр Ломако в своем Telegram-канале рассказал, что “прилет” пришелся по объектам социальной инфраструктуры. Он же сообщил, что по состоянию на 12:12 по киевскому времени известно об 11 погибших и 45 пострадавших, среди которых двое детей.
Российская сторона пока не комментировала эти заявления.
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