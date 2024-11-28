В украинских городах начались веерные отключения света и воды после массированного удара по объектам энергетики

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Опубликовано: 28.11.2024 14:03 , Обновлено: 28.11.2024

В четверг, 28 ноября, украинские города подверглись очередной массированной атаке. Как заявили украинские военные, десятки беспилотников на ряду с крылатыми ракетными с кассетными боеприпасами целились в этот раз главным образом по объектам энергетики. Как следствие, во многих городах, включая столичный Киев, вернулись веерные отключения электричества, а также водоснабжения.

Согласно утренней сводке Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ), этой ночью и утром в комбинированном ударе противник задействовал почти 200 ракет и беспилотников. ВСУ отчитались о сбитии:

76 из 91 крылатых ракет Х-101/“Калибр”,

3 управляемых авиационных ракет Х-59/69,

35 из 97 беспилотников типа Shahed.

После докладов командующего Воздушными силами, а также министров внутренних дел и энергетики президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку “подлой эскалацией”, поскольку, по его словам, использованные для удара кассетные боеприпасы “значительно усложняют спасателям и энергетикам ликвидацию последствий”.

Украинский лидер также не преминул использовать эту атаку, чтобы упрекнуть западных союзников в промедлении в передаче нового вооружения Киеву.

“Каждая подобная атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизнь, а не на базах хранения. Это особенно важно в зимний период, когда мы должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов. Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы иметь больше сил для защиты, и своевременная поставка сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО – это то, что больше всего нужно”, - заявил Зеленский.

Согласно отчёту украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры, в том числе, энергетической, зафиксированы в 14 регионах страны, поступило более 320 вызовов. В МЧС, а также местных украинских пабликах показали последствия ночной и утренней атаки.

















По данныминтернет-газеты “Страна”, в Киеве и области, а также в Одесской области введены веерный отключения света по графикам. Из-за отключений электричества властям Херсона дополнительно пришлось отключать ещё и воду по графикам.

Прокомментировал атаку и президент России Владимир Путин. Выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, он заявил, что российские военные нанесли комплексный удар 90 ракетами подобных класса “Калибр”, “Кинжал” и “Циркон”, а также запустили 100 беспилотников.

По словам Путина, было поражено 17 целей. Однако он настаивает на том, что речь идёт о военных объектах, а также объектах оборонной промышленности и системы их обеспечения, а саму атаку назвал “ответом на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с официальным заявлением, в котором рассказал о новой ракете, которую утром этого же дня применили российские военные для удара по украинской территории. Новая ракета получила название “Орешник”, а её применение в Украине Путин назвал “испытанием в боевых условиях”.

«Ответная мера на планы США» — Путин заявил об испытании в Украине новой российской ракеты «Орешник»